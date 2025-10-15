「第24回ちゅうでん教育大賞（論文)」の受賞論文が決定

公益財団法人ちゅうでん教育振興財団

公益財団法人ちゅうでん教育振興財団（本社：名古屋市東区、代表 佐野　弘忠）は、


全国の小・中学校におけるさまざまな教育活動の支援（助成・表彰）を主な事業目的とし、


子どもたちの豊かな『学び』を応援する活動を行っています。



「ちゅうでん教育大賞」の2025年度受賞論文が決定し、


2025年１0月4日（土）名古屋市内で表彰式が行われました。




表彰式にご出席された受賞者の皆さま


「第24回ちゅうでん教育大賞」受賞結果



全国の小・中学校で行われた教育活動の実践に関する研究および成果をまとめた論文を広く募集し、


表彰いたしました。



●　応募総数　　100 件


●　大賞　1 件、優秀賞　2 件、奨励賞　10 件　



＜大賞＞　副賞　50万円


[表1: https://prtimes.jp/data/corp/116698/table/18_1_1a6580074ac7db901e5e2d7a5e4081f1.jpg?v=202510160556 ]


＜優秀賞＞　副賞　20万円


[表2: https://prtimes.jp/data/corp/116698/table/18_2_4a4a98539a677b977d3ec030a69eb43f.jpg?v=202510160556 ]


＜奨励賞＞　副賞　5万円


[表3: https://prtimes.jp/data/corp/116698/table/18_3_4c4483eb2264f6d7c9fe0e4fec649b7b.jpg?v=202510160556 ]
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/116698/table/18_4_baf6a7adafc607cb55cea47e1b7d19f5.jpg?v=202510160556 ]


受賞者の詳細は＜結果発表・過去の結果＞よりご覧ください。


https://www.chuden-edu.or.jp/oubo/oubo2/oubo2.html


※過去の受賞者一覧や論文もご覧いただけます。



来年度も同様に予定しておりますので、ご応募をご検討いただけますと幸いです。




【財団概要】
名　称：公益財団法人ちゅうでん教育振興財団
所在地：愛知県名古屋市東区東桜2-6-30　東桜会館4階
代表者：佐野　弘忠
設　立：2001年
URL　：https://www.chuden-edu.or.jp



【問い合わせ先】
公益財団法人ちゅうでん教育振興財団
教育大賞係
TEL：052-932-1741（平日9：00-17：00）
メールアドレス：kyouikujigyou@chuden-edu.or.jp