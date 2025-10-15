歴戦王ヌ・エグドラの討伐記録に挑むフリーチャレンジクエスト「焼け落ちろ、黒岸の奈利」が10月29日(水)より配信！

株式会社カプコン

好評発売中の『モンスターハンターワイルズ』より、今後配信を予定している新たなイベントクエストの情報をお届けします。

自由な装備で討伐記録に挑むフリーチャレンジクエストにて、歴戦王ヌ・エグドラが10月29日(水)より期間限定で配信となります。参加賞やクリアタイムによって入手できる限定チャームがありますので、皆さま奮ってご参加ください。

【今後配信予定】

フリーチャレンジクエスト「焼け落ちろ、黒岸の奈利」

自由な装備で記録に挑むフリーチャレンジクエストが登場！ 参加することで限定のチャームを入手できます。

※限定のチャームは後日配布されます。

★9

フィールド：油涌き谷

受注・参加条件：HR100以上

クリア条件：ヌ・エグドラ（歴戦王）の討伐

初回配信期間(日本)：2025年10月29日(水)午前9:00～2025年11月12日(水)午前8:59

イベント参加やクリアタイムのランキングによって限定のチャームをプレゼント！

参加賞：挑戦者の証【獄焔蛸】ランクA賞：勇者の証【獄焔蛸】ランクS賞：覇者の証【獄焔蛸】

※フリーチャレンジクエストは「クエストカウンター」や「大集会所」にある「闘技大会カウンター」から開催期間内に参加いただけます。

※「大集会所」はHR16以上で「交わりの峰 スージャ」にいる「テツザン」に話しかけることで開放されます。

【討伐タイムを競うクエスト】について

公式サイト内の特設ページにあります注意事項をお読みの上ご参加ください。

https://www.monsterhunter.com/wilds/ja-jp/topics/arena-quests/

最新の配信スケジュールは公式サイトをご覧ください。

https://info.monsterhunter.com/wilds/event-quest/ja/schedule

※オンライン接続が必要です。オンラインマルチプレイを行うには、アップデートによりゲームを最新の状態にしておく必要があります。

※クエストは、予告なく内容の変更または、実施を中止する場合がございます。

『モンスターハンターワイルズ』の無料タイトルアップデート第3弾が配信中！

『モンスターハンターワイルズ』×『ファイナルファンタジーXIV』のスペシャルコラボレーションをはじめ、本作をより楽しめるコンテンツを用意しております。

『モンスターハンターワイルズ』×『ファイナルファンタジーXIV』コラボサイト

https://www.monsterhunter.com/wilds/ja-jp/topics/collabo-ff14/

タイトルアップデート第3弾の詳細

https://www.monsterhunter.com/wilds/ja-jp/update/ver_01_3/

タイトルアップデート情報

https://info.monsterhunter.com/wilds/update/ja-jp/

『モンスターハンターワイルズ』とは

本作では、刻一刻とダイナミックにその姿を変貌させるフィールドを舞台に、モンスターが群れて争う過酷な環境と、生命が溢れる豊かな環境という二面性をもつ世界で繰り広げられる、少年ナタと"白の孤影"を巡る人々と自然の物語が描かれます。あなたは、強大なモンスターの狩猟を生業とするハンターとして狩猟で得た素材から、より強い武器や防具を作りながら、その世界と人々との関わりを解き明かしていくこととなります。進化したハンティングアクションと、途切れることのない没入感を追求した究極の狩猟体験をお楽しみください！



商品情報

『モンスターハンターワイルズ』

対応機種：PlayStation(R)5 / Xbox Series X|S / Steam

好評発売中【2025年2月28日(金)発売】

※商品情報の詳細は公式サイトをご覧ください。

『モンスターハンターワイルズ』公式サイト

https://www.monsterhunter.com/wilds/

『モンスターハンターワイルズ』公式Xアカウント

https://x.com/MH_Wilds

