【株式会社ROLEUP】代表 渡邉達也が「第14回 日経 相続・事業承継フェア2025」に登壇

株式会社ROLEUP

株式会社ROLEUPより、代表の渡邉達也が日本経済新聞社主催のオンラインセミナー

「第14回 日経 相続・事業承継フェア2025」に登壇することをお知らせいたします。

■登壇概要

イベント名：第14回 日経 相続・事業承継フェア2025

テーマ：新たな時代に向き合うオーナー経営者のための事業承継・M&Aソリューション最前線

開催日：2025年10月24日（金）

開催形式：全国オンライン配信

主催：日本経済新聞社

詳細・お申し込み：https://events.nikkei.co.jp/77256/

■講演内容

本セミナーでは事業承継を取り巻く構造的課題や市場動向を整理し、

中堅・中小企業の承継支援における専門家・アドバイザーの役割や今後求められる「プロフェッショナルサービスのあり方」について解説いたします。

また、親族内承継・従業員承継・第三者承継（M&A）といった

多様な承継パターンに応じた支援の方向性や、最新の成功事例についてもご紹介いたします。

■News

＜2025/10/3＞「M&Aリーグテーブル（2025年第3四半期）」にて

公表案件数ベース22位、完了案件ベース24位にランクイン

https://roleup.co.jp/news/3019/

■株式会社ROLEUPについて

会社名：株式会社ROLEUP

代表者：代表取締役社長 渡邉達也

所在地：東京都千代田区丸の内2丁目4-1 丸の内ビルディング28階

設立：2022年

URL：https://roleup.co.jp