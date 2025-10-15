AI要約サービス「QuickSummary2.0」とクラウド型CTI／コールセンターシステム「BIZTEL」の連携検証が完了

株式会社エーアイスクエア

株式会社エーアイスクエア（本社：東京都港区、代表取締役：堀 友彦、以下「エーアイスクエア」）は、31社2,000席以上に導入されているAI要約サービス「QuickSummary2.0」と、クラウド型CTI／コールセンターシステム「BIZTEL」との連携検証が完了したことをお知らせいたします。

●背景・概要

「BIZTEL」は2006年のサービス提供開始以来、クラウド型テレフォニーサービスのパイオニアとして、企業向け電話システムやコンタクトセンターシステムを幅広く展開しており、現在2,000社超の導入企業数を達成しています。

AI要約サービス「QuickSummary2.0」は、コンタクトセンターの応対内容をテキスト化し、用途に合わせた生成要約が瞬時に行えるサービスです。2023年のサービス提供開始以来、約30社、2,000席以上のコンタクトセンターに本番導入され、後処理時間の削減やFAQの整備、VOCの分析などに活用されています。

今回の検証により、「BIZTEL」の利用者は、生成AIによる要約サービス「QuickSummary2.0」を利用し、応対のテキストデータから自動で履歴作成を行うことができるようになります。

●「QuickSummary2.0」について

「QuickSummary2.0」は、生成AIを活用したコンタクトセンター向け生成AI要約サービスです。約30社2,000席以上に導入されています。使いやすいUIを兼ね備え、目的に合わせた要約結果をオペレータが自由に選択して表示できます。

●「QuickSummary2.0」の特徴

１. 自由に要約パターンの変更が可能

オペレータが利用する画面上で、要約パターンを通話毎に選ぶことができます。

２. 管理画面から要約パターンの即時追加・修正が可能

お客様自身で要約パターンの調整や追加・削除ができ、オペレータが即時利用できます。

３. 利用しやすい料金（従量・固定可）

独自のAIモデルを使った前処理により、トークン数を削減することが出来、安価に利用できます。 また、ご要望に合わせて固定料金、従量料金が選べます。

４. 他社の音声認識と連携が可能

AmiVoice Communication SuiteやEnour CallAssistantと連携して利用できます。

５. CRMと連携が可能

ブラウザベースでご利用中のCRMに要約結果を直接投入することができます。

●BIZTEL（ビズテル）について

BIZTELは2006年のサービス提供開始以来、クラウド型テレフォニーサービスのパイオニアとして企業向け電話システムやコールセンターシステムを幅広く展開しています。現在、2,000社超の導入企業数を達成しており、デロイト トーマツ ミック経済研究所より発行された『マーテック市場の現状と展望 2024年度版 クラウド型CRM市場編（第8版）』においては、クラウド型コールセンターシステム8年連続シェア第1位のサービスとしてリストアップされました。また、富士キメラ総研より発刊された『ソフトウェアビジネス新市場2025年版』においても、リンクがSaaSのCTI(電話とコンピューターの統合システム)の国内シェア第1位を達成しています（2024年度実績、金額ベース）。

サービスの詳細は、https://biztel.jp/ をご覧ください。

⚫ 株式会社エーアイスクエアについて

自然言語処理に特化した革新的なコンタクトセンター向けAIサービスを提供しています。AIチャットボット 「QuickQA」や 2023 年にリリースした音声認識・AI要約サービスQuickSummary2.0は、業界内で高い 評価を受けています。このQuickSummary2.0は、LIXILやauじぶん銀行などの大規模コンタクトセンター をはじめ、約31社、2,000席以上に導入されています。エーアイスクエアは、これらのソリューションを通じて、コ ンタクトセンターの業務効率化と顧客満足度の向上を実現しています。



本社 ：東京都港区芝5-31-17 PMO田町7F

設立 ：2015 年 12 月 1 日

代表者 ：代表取締役 堀友彦

資本金 ：9,000万円

事業内容：人工知能（AI）を活用した各種 ITサービス提供およびコンサルティング等

URL ：https://www.ai2-jp.com/

●お問い合わせ先

【「QuickSummary2.0」に関するお問合せ先】

株式会社エーアイスクエア

TEL ：03-6809-4814

Mail ：contact@ai2-jp.com

※記載されている情報は、発表時点のものです。

※最新の情報と内容が異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。