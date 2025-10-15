「合同就職面接会2025in伊丹」令和7年11月28日に開催

伊丹地区雇用対策協議会

伊丹地区雇用対策協議会（兵庫県伊丹市宮ノ前2-2-2伊丹商工会議所内）、ハローワーク伊丹、兵庫労働局主催で一般求職者、大学院・大学・短大等卒業予定新卒者・卒業後3年以内既卒者を対象に合同就職面接会を開催いたします。

伊丹市内を中心とした14社による就職面接会です。多くの求職者の方々にとって、地元の優良企業に出会える場として、報道関係の皆様是非「合同就職面接会2025 in伊丹」をご紹介ください。

【合同就職面接会2025 in伊丹Webページ】https://www.mensetukai-itami.info/(https://www.mensetukai-itami.info/)

合同就職面接会2025 in伊丹 開催概要

1.開催日：令和7年11月28日（金）

2.開催時間：13時～16時（受付12時30分～15時30分）

3.開催場所：伊丹商工プラザ6階マルチメディアホール（兵庫県伊丹市宮ノ前2-2-2）

4.参加企業数：14社（各社予定は通知なく変更される場合があります）

5.対象者：一般求職者、令和8年3月大学院・大学・短大等卒業予定新卒者・卒業後3年以内既卒者

6.参加料：無料

7.参加方法：予約不要

8.持参物：履歴書・筆記用具・紹介状（後日発行も可）

主 催 伊丹地区雇用対策協議会・ハローワーク伊丹・兵庫労働局

共 催 伊丹市・川西市・猪名川町・兵庫県阪神北県民局

後 援 伊丹商工会議所・川西市商工会・猪名川町商工会・（一財）兵庫県雇用開発協会

