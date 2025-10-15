高校年代向けオンライン進学校『シン・ガッコウ Schorbit』 2026年1月より“無料”サービス提供スタート

■ 発表のポイント

シン・ガッコウ Schorbit- 2026年1月、高校年代向けオンラインフリースクール『シン・ガッコウ Schorbit（ショービット）』が開校- 通信制高校生・高校中退者・不登校の子どもで進学意欲のある高校年代が対象- 誰でも無料で参加できるオンラインの学びの場を提供- 生活／学習／協働・課外活動／進路の4領域で進学校文化を”再現”- とくに2026年1～3月は全員が有料プラン「正課生」相当のサービスを体験可能

■ Schorbit（ショービット）とは？

シン・ガッコウ Schorbit（ショービット）は、「オンラインで進学校をシミュレート」をコンセプトに掲げる新しい形のフリースクールです。高校年代の子どもたちが仲間と切磋琢磨しながら学び合う環境を完全オンラインで実現します。

サービスは「生活」「学習」「協働・課外活動」「進路」の4つの領域で構成され、生活習慣のサポートから学習指導、仲間との協働体験、進路相談までを包括的に支援します。

2026年1月よりサービス提供を開始し、通信制高校生や高校中退者、不登校の子どもなど、進学意欲のある高校年代なら誰でも無料で参加できます。通信制高校サポート校や小中学生向けのオンラインフリースクールとも異なり、卒業後の進路に重点を置いた新種のオンライン教育サービスです。

学校から離れていても、理性と野心を育みながら未来を切り拓く──シン・ガッコウとはそんな時代の“先駆者”を支えるための新しい進学校です。

■ 通信制高校等に残る進路の"壁"

少子化により社会を支える人材不足が予測される中、不登校の児童・生徒の急増が社会問題となっています。将来を牽引すべき優秀な人材が不登校・中途退学により道を絶たれているケースが少なくない一方で、既存の通信制高校では全日制の進学校にみられるような良質な教育を十分に提供できていないのが実情です。

事実、文部科学省「学校基本調査」によれば、全日制高校では卒業生の約7割が大学などへ進学しているのに対し、通信制高校では2～3割前後にとどまっています。さらに、通信制高校では卒業後に就職や進学をしていない進路未決定も3割程度存在し、卒業後の進路選択において大きな差が生じています。

こうした実情をふまえ、シン・ガッコウ Schorbitは、通信制高校生等が「進路の壁」を乗り越えられるよう、大学受験を志す子どもたちが切磋琢磨するオンライン学習コミュニティを提供します。

■ 無料開放に込めた思い｜代表者メッセージ

現在、通信制高校に通う生徒や高校中退・不登校といった状況にある多くの子どもたちが、“大学受験合格”を目指す進学コミュニティの外側に追いやられ、進路の大きな方向性が閉ざされています。

シン・ガッコウ Schorbitは、そうした子どもたちが進学校のように切磋琢磨できる環境をオンラインで実現することを目指しています。構想時には有料での提供を想定しておりましたが、今回、すべての高校年代に無料でサービスを開放することとしました。一人でも多くの子どもが困難な状況から大学受験に挑戦できるよう支援するとともに、Schorbitという新たな学習コミュニティが未来を切り拓く一歩となることを願っています。

代表 伊藤 尭（いとう たかし）

1983年名古屋生まれ、慶応義塾大学卒業。首都圏で塾・予備校講師として教鞭をとった後、2013年より全日制の私立中高の数学科教員に。2024年まで2校で教員として勤務した後、既存の学校教育による不登校支援に限界を感じ、退職してシン・ガッコウ Schorbitを起業する。

■ 事前登録の受付開始

このたび、2026年1月のサービス開始にあたって、事前登録の受付を開始しました。

特に1～3月は無料プラン（登録生）と有料プラン（正課生）の区別をなくし、全員が有料プランと同等のサービスを無料で受けられます。

■ プラン比較表

- 申込方法：ランディングページ(https://schorbit.net/free-trial/)の登録フォームより- 費用：0円（誰でも無料）- 提供時期および方法：2026年1月から、オンライン- 2026年4月以降：無料の「登録生」または有料の「正課生（月額15,000円）」を選択[表: https://prtimes.jp/data/corp/162181/table/3_1_893e5ec1c4d61637581a95bfd15beda6.jpg?v=202510151058 ]

※2026年1～3月は全員が正課生相当のサービスを無料で利用可能

■ 主なサービス

サービスの全体像については、前回のリリースでもご案内しましたが、改めてご紹介します。以下の4つの支援をすべてオンラインで「進学校」に近い形で実現していきます。

- 生活支援： 週４日、日課を設定して安定した生活習慣を確立- 学習支援： 個別最適化された学習と定期面談により高い学力を涵養- 協働課外活動支援： 非強制と自発の原則で子ども同士の関係構築を促す- 進路支援： 大学入試対策とキャリア教育を並行実施生活支援

週4日 8:40-15:00

学習支援

会議ツール/Chat/生成AI

協働課外活動支援

子ども同士がつながる仕組

進路支援

将来設計+難関大進学

■ 会社概要

名称：シン・ガッコウ Schorbit

代表者：伊藤 尭

設立：2025年

事業内容：高校年代向けオンラインフリースクールの運営

URL：https://schorbit.net/

※お問い合わせは公式サイトのお問い合わせフォームよりお願いします。

シン・ガッコウ Schorbit（ショービット） 代表 伊藤 尭

シン・ガッコウ Schorbit（ショービット）は、全国の高校年代の"毎日学校に通っていない"子どもたちに向けて完全オンラインで学びの場を提供するフリースクールです。不登校や高校中退、通信制など、学びのつながりが途切れそうな子どもたちに、"進学校並み"の良質な教育サービスを届けます。



日本の教育は今、困難な局面にあります。不登校の増加、全日制高校の空洞化──「学校」という制度が長く果たしてきた機能が、揺らぎ始めています。そんな時代においても、十代の子どもたちにとって、刺激に満ちた学びと成長の場は依然として必要です。



代表である伊藤 尭は、長年の高等学校での指導経験を経て、上記の認識のもと、2025年にSchorbitを立ち上げました。Schorbitは、「進学校のアップデート」というビジョンのもと、学校から離れても学び続ける力、そして未来を切り拓く野心と理性を育む、新しい「学校」の姿を提示します。



私たちは、現代の教育から取りこぼされそうな若者たちの中にこそ、豊かな知性とエネルギーが宿っていると信じています。彼らを“先駆者（Trailblazer）”として育て上げ、21世紀の社会を前進させる人材として世に送り出すこと。それが、Schorbitの掲げる理想であり、使命です。