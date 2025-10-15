プロバランス.ホールディングス株式会社、株式会社新東通信と「アカポン」代理店契約を締結しました

プロバランス.ホールディングス株式会社

制作業務に特化したシステム開発・運営を行うプロバランス.ホールディングス株式会社（本社：東京都渋谷、代表：伊藤久生）は、運営するオンライン校正ツール「アカポン」について、広告代理店業をはじめデジタルを軸としたトータルソリューション、プロデュースに取り組む株式会社新東通信（本社：東京都中央区／愛知県名古屋市、代表取締役社長：谷 鉃也）と販売代理店契約を締結し、製品の取り扱いを開始することをお知らせいたします。



■背景と目的

近年、団体・企業の業務プロセスにおいてデジタル化・ペーパーレス化が急速に進められています。

しかしながら実際の現場では、「紙に出力して手書きで赤入れチェックを行っている」

「複数人から様々な形式で修正指示が届く」「動画の修正指示は毎回秒数を明記する必要がある」

など、制作物の修正指示・チェック工程においてアナログ文化が定着していることが多く、着目すべき課題のひとつとなっています。このような背景を踏まえ、当社では業務効率化と品質向上を両立する

ため、3,000社以上の制作実績をもとにオンライン業務支援ツールの開発・提供に注力してきました。

今回の契約締結により、株式会社新東通信の強力な顧客基盤と多様なネットワークを活用し、

当社のサービスの販売拡大を目指すとともに、より多くの企業様のDXへの取り組みに貢献してまいります。

また、この機会を通じて、広告制作業界のニーズに応えるための取り組みを強化していきます。



■ 社内外のメンバーと共同作業ができるオンライン型コミュニケーションツール

＜アカポン＞

WEBブラウザ上で動画、YouTube、ウェブデザイン、イラスト、写真、広告物、書類などの制作物を閲覧し、 そのままメディアに対して校正コメントやフィードバックが可能な校正ツールです。

社内外の制作コミュニケーションをスムーズにし、工程管理やデータ管理を一元化できます。

業種に関わらず、個人のクリエイターから大手企業、官公庁、教育機関まで幅広いユーザーに

愛用されています。

【アカポン ホームページ】https://kanritools.com/





■株式会社新東通信について

「何かおもろいことないか」の行動原理を原点に、コミュニケーション・デジタルコンテンツ・

事業サービスを軸とした「ソーシャル・プロデュース」を体現する総合広告会社。

地方創生事業およびデジタルを活用した総合プロモーション、ダイレクトマーケティング、

リテールDXを強みとし、生活者、地域、社会、クライアント企業を繋ぎながら、SDGsに資する活動を行っています。

2025年に代表取締役会長である創業者 谷 喜久郎が第13回「全広連日本宣伝賞 吉田賞」を

受賞しました。



代表者：代表取締役社長 谷 鉃也

東京本社：東京都中央区銀座4-2-15 塚本素山ビル（総合受付2F）

名古屋本社：愛知県名古屋市中区丸の内 3-16-29

事業概要 ：総合広告事業、地域創生事業、スペイン事業、展示会事業、インフルエンサー事業、

デジタル事業、SDGs事業、PFI事業等

会社HP：https://www.shinto-tsushin.co.jp/





■プロバランス.ホールディングス株式会社について

Probalanceグループでは、3,000社以上の制作実績をもとに、制作に特化したシステムを開発・運営

しています。動画やWEBの赤入れ指示ツールを始め、各制作プロジェクトでのチャットや

ステータス管理など、様々な機能を装備した制作管理ツールを団体・企業様に提供しています。

会社HP：https://pro-balance.co.jp/



所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティW 22F

設立 ：2016年1月

代表者 ：代表取締役 伊藤 久生

事業内容：システム開発、クラウド型会員制サイト運営、広告・マーケティング業務

【お問合せ先】：mail@akapon.jp