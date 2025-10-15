他社で制作したサイトを移管・運用するサービスを開始

株式会社ITreat

医療業界の顧客を対象に、Web制作・運用支援を行う株式会社ITreat（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：木村健太）は、2025年10月、既存のWebサイトの管理・運用を代行する新サービス「サイト引継ぎサポート」を正式リリースしました。

これにより、他社で作成した既存のホームページをそのまま活かしつつ、保守・更新・分析などの運用部分をITreatが一括してサポートすることが可能になります。

サービスを開始した背景は、お客様からのひょんな一言

今回の新サービスが生まれたきっかけは、既存のお客様からの何気ない一言でした。

「アイトリートさんは、ホームページの保守・運用もやってる？

今のホームページのデザインは気に入っているんだけど、簡単な更新作業を依頼しても修正が終わるまで２週間位かかってしまって困っていて・・・。

ホームページを作り替えずにそのまま運用だけお願いできないかな？」

そんなご相談をいただいたのが、始まりでした。

当社ではこれまで、自社で制作したWebサイトを中心に保守・運用を行ってきました。

しかしここ数年、別の制作会社で作られたサイトについて「更新作業の対応スピードが遅い」「運用の相談ができない」「アクセス数などがブラックボックスになっている」などのお悩みが多く寄せられるようになりました。

中には「管理を任せていた会社が事業を畳んでしまい、どこに頼めばいいか分からなくなった」というケースもあります。

こうした声を受け、「制作会社が違っても、安心して運用を任せられる環境をつくりたい」との想いから、他社制作サイトをそのまま引き継ぎ、管理・改善まで担う『サイト引継ぎサポート』サービスを立ち上げました。

サイト受け入れサービスの特徴

移管にかかる費用について

- 既存サイトをそのまま引き継ぎ可能デザインや機能、URLを変えずにスムーズに運用へ移行できます。- 保守・更新・レポートをワンストップで提供月々の休診日などのお知らせ投稿、アクセス解析レポート、軽微な修正対応などを月額料金内で対応。- スピーディーな対応体制社内ディレクター・エンジニアによるスピーディな更新体制の対応を基本としています。

移管にかかる費用は、サイトのボリュームや構成によって異なりますが、

初期費用10万円（税抜）～ で対応可能です。

詳細は、以下のサービスページをご覧ください。

https://itreat.co.jp/service/takeover

サービスに関するお問い合わせ

株式会社ITreat

TEL：058-201-0240

MAIL：info@itreat.co.jp

お問い合わせフォーム：https://itreat.co.jp/contact

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/159384/table/7_1_80dffbcc416051cba1975d0f7e535256.jpg?v=202510151058 ]