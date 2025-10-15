IATSSフォーラム、設立40周年を記念した式典を開催 ～アジアの未来を担う人材育成の歩みとこれから～

公益財団法人 国際交通安全学会

IATSSフォーラムは1985年にスタートし、以来40年間にわたりASEAN諸国やインドを中心とする若手リーダー層を対象に“Thinking and Learning Together (共に考え共に学ぶ) ”をモットーに、研修活動を展開してきました。本事業は、本田宗一郎氏・藤澤武夫氏の私財によって設立されたIATSSの理念を継承し、交通安全や社会課題の解決に取り組む人材を育成する国際的な交流の場として発展を続けています。

今回の40周年記念事業では、以下のプログラムを実施いたします。

- 改修を終えた新拠点「鈴鹿サーキットホテル サウス棟」のお披露目セレモニー- IATSSフォーラム設立40周年記念式典（歩みと今後のビジョン発表）- 第11回国際アルムナイ会議（各国修了生組織との意見交換）- 40周年記念出版（2015年～2025年の活動をまとめた記念冊子）

IATSSフォーラムは、これからも国や世代を超えて人材を育み、アジア地域をはじめとする国際社会の持続的発展に寄与してまいります。

【開催概要】

◇名称：IATSSフォーラム設立40周年記念事業

◇会期：2025年11月9日（日）～10日（月）

◇会場：鈴鹿サーキット内 各施設（三重県鈴鹿市稲生町7992）



◇主催：公益財団法人 国際交通安全学会（IATSS）

【本件に関するお問い合わせ先】

公益財団法人 国際交通安全学会 IATSS フォーラム事務局

URL：https://www.iatssforum.jp

E-mail：kamide.m@iatss.or.jp

TEL：059-367-7077

※本事業は招待制のため一般参加の募集はございません。