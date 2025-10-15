衣替えの収納に悩んでいる人は7割以上！上手に収納するポイントを解説

株式会社アイベック

季節の変わり目のたびに、やらなければいけない衣替えに困っている人は少なくないでしょう。

特に、衣類を収納する方法やスペースに頭を悩ませている人は多いはずです。

今回は、累計会員数3500万（※1）を誇る出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（運営：株式会社アイベック 本社：福岡県福岡市 https://happymail.co.jp/）にて、成人男女200人を対象に「衣替えの収納」に関するアンケート調査を実施しました。

アンケートの結果をもとに、衣替えの収納に関する具体的な悩みや対処法について紹介します。

衣類を収納するときのポイントについても解説するので、衣替えする際の参考にしてみてください。

1.7割以上の人が衣替えの収納に困った経験がある

成人男女200人を対象に「衣替えの収納について困った経験はありますか？」と聞いたところ、146人が「ある」と回答しました。

なんと7割以上の人が、衣替えの収納について困った経験があるようです。

2.衣替えのときの具体的な悩み

世の中の人たちは、衣替えのどんなことに困っているのでしょうか。

アンケートの結果、7割以上の人が「収納スペースが足りない」と回答しました。

家の中の収納スペースには限りがあるので、シーズンごとに増えていく服の管理に困ってしまう人が多いのでしょう。

また、「衣類のケア・手入れが面倒」という回答も多く寄せられました。

衣替えをする前に、きちんと洗濯や防虫のケアなどをしなければならないので、収納する際の手間に頭を悩ませている人も多いようです。

そして、「服の整理・断捨離が進まない」といった回答も多く寄せられました。

上手に断捨離できずに困っている人も多いようです。

では、そういった衣替えの悩みは、一体どのように解決すればいいのでしょうか。

具体的な対処法について見ていきましょう。

3.衣替えの悩みに対する対処法

ここでは、衣替えの悩みに対する対処法について解説します。

衣替えをする際は、これから紹介する方法を参考にしてみてください。



3-1.目的に合わせて収納ケースを変える

限られたスペースに衣類をきちんと収納したいのなら、目的に合わせて収納ケースを使い分けるのが効果的です。

具体的な使い分け方について詳しく見ていきましょう。



3-1-1.よく着るものは引き出しケース

よく着るものは、出し入れがしやすい引き出しケースに収納しましょう。

下着や靴下などの小さなアイテムは、浅い引き出しに入れるのが適しています。

普段よく着るシャツ類やパンツ類は深い引き出しに入れましょう。

同じ引き出しケースを複数用意しておけば、引き出しを入れ替えるだけで衣替えができます。



3-1-2.高いところは布製ケース

高いところに収納するときは、軽くて痛みにくい布製ケースを使いましょう。

布製ケースは、季節外れの衣類や出番の少ないものを入れるのに向いています。

ただし、まとめて大きな布製ケースに入れてしまうと、出し入れや持ち運びが大変になってしまいます。

小型の布製ケースを複数使うと、体への負担が少なくなるでしょう。



3-1-3.収納スペースに収まらないならストレージボックス

収納スペースに収まりきらないときは、ストレージボックスを活用しましょう。

蓋付きの見栄えがいいものを選べば、部屋の景観を損ねずに済みます。

使わないときは折り畳めるので、スペースを取ることもありません。



3-1-4.あまり着ないものはプラスチックケース

あまり着ないものは、プラスチックケースに収納しましょう。

プラスチックケースは頑丈なので、積み上げれば収納スペースを有効に使うことができます。

透明なタイプのケースを選べば、いちいち開けなくても中身を把握できるので便利です。



3-2.宅配クリーニングを利用する

衣替えの際に、自宅で衣類のケアをしたり、クリーニングに持って行ったりするのは非常に面倒ですよね。

そんなときは、宅配クリーニングの利用を検討してみてください。

宅配クリーニングは、自宅に届いたキットに衣類を詰めて送り返すだけで、簡単にクリーニングをしてもらえます。

クリーニング店に持っていく手間が省けるので、面倒臭がりな人にぴったりのサービスです。

宅配クリーニングには「点数制限ありのプラン」と「点数制限なしのプラン」が存在します。

点数制限のない「詰め放題のプラン」を上手に利用すれば、普通のクリーニングより割安で利用できるかもしれません。

店舗ごとにサービスの仕組みやルールは異なるので、気になる点があれば事前に確認してみてください。



3-3.捨てる服のルールを作る

衣替えの際に断捨離をスムーズに進めたいのなら、まず捨てる服のルールを作りましょう。

明確なルールを決めることで、断捨離する際の悩みを減らすことができます。

具体的におすすめする断捨離のルールは、以下の通りです。

- 1年以内に着用したことがあるか- 現在着ることができるか- 汚れやほつれなどが多くないか- 他の服とコーディネートしやすいか- デザインが気に入っているか- 服の値段が高くても本当に着ているか

上記のルールを参考にすれば、一着ごとに悩むことなく断捨離を進めることができるでしょう。

4.衣類を収納するときのポイント

成人男女200人を対象に「衣類を収納する際に、気をつけていることや工夫していることはありますか？」というアンケートを実施しました。

アンケートの結果をもとに、衣類を収納するときのポイントについて解説します。



4-1.1位.洗濯やクリーニングをしてから収納する(128人)

アンケートの結果、洗濯やクリーニングをしてから収納する人が多いことがわかりました。

洗濯やクリーニングをせずに衣類を収納してしまうと、トラブルの原因になってしまう可能性があります。

次のシーズンにケースから出してみたら、汗染みが目立つようになっていたり、見落としていた汚れが落ちにくくなっていたりするかもしれません。

衣替えをする際には、衣類の素材や特徴に合わせた洗濯やクリーニングを忘れないようにしましょう。



4-2.2位.収納ケースやボックスを活用する(112人)

収納ケースやボックスを活用している人も多いようです。

衣類の目的や置く場所に合わせて収納ケースを使い分ければ、限られた収納スペースを有効に活用することができます。

あまり着ない服は重ねて収納できるプラスチックケースに入れたり、奥行きがある収納スペースにはキャスター付きのケースを使ったりしてみましょう。

ちょっとした工夫で収納スペースが使いやすくなるはずですよ。



4-3.防虫剤・除湿剤を使用する(105人)

衣替えをする際に、防虫剤や除湿剤を使用するのもポイントです。

衣類の虫食いを防いだり、過度な湿気を防いだりするためには、防虫剤や除湿剤は欠かせません。

また、防虫剤や除湿剤を使うときは、置き方に注意しましょう。

防虫剤の成分は空気よりも重く、上から下に広がっていくので、衣類の上に置くようにしてください。

除湿剤はシートタイプの場合は衣類の上に、タンクタイプの場合は収納スペースの床部分か、湿気が溜まりやすい四隅に置くと効果が高まります。

防虫剤と除湿剤のどちらも、衣類を詰め込みすぎると効果が低くなってしまうので、8分目を目処に衣類を収納するようにしましょう。

衣替えのときはポイントを押さえて上手に収納しよう

アンケートの結果、なんと7割以上の人が衣替えの収納に困っていることがわかりました。

その中でも、収納スペースの少なさや衣類のケア、断捨離が進まないことに悩んでいる人が多いようです。

衣替えをする際は、ポイントを押さえて上手に収納しましょう。

収納ケースを使い分ければ、収納スペースを有効活用することができます。

また、洗濯やクリーニングの手間に困ったら、宅配クリーニングを活用することも検討しましょう。

収納する前に衣類をきちんときれいにして、防虫剤や除湿剤を使えばトラブルを避けられるはずです。

今回の記事で紹介したポイントをしっかりと押さえて、衣替えの悩みを減らしてみてくださいね。

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：成人男性・成人女性

アンケート母数：男性100名・女性100名（合計200名）

実施日：2025年7月30日

調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/）

調査会社：株式会社アイベック

関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/trend/put-away/



