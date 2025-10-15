アルバイト・パート募集時平均時給（2025年9月度）三大都市圏は1,338円、全国は1,248円
エン株式会社
- 職種別では「教育、その他」で、前年同月比+92円の大幅上昇。
- 前年同月比の上昇額が大きい都道府県は、山口県、長崎県、熊本県。
広報担当
エン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：越智通勝）が運営する国内最大級の総合求人サイト『エンゲージ』（https://en-gage.net/）で、2025年9月度の「全国アルバイト・パート募集時平均時給調査」をまとめましたので、ご報告致します。
調査結果 概要- 全国平均時給、前年同月・前月比いずれもプラスに。
9月度のエリア別平均アルバイト時給は、関東、関西、全国で前年同月を上回る。
職種別平均時給、「フード系」「警備、清掃、設備管理」など5職種で前年同月比プラス。
全国・前年同月比 時給上昇額TOP3（2025年9月度）
全国 募集時平均時給調査（2025年9月度）
プレスリリース ダウンロードhttps://prtimes.jp/a/?f=d725-1083-4445a0e516636988ddf18a983d51b945.pdf
