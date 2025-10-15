電話代行サービスのボンズコミュニケーション、無人宿泊施設向けパッケージサービス「StayCall24」で多言語・夜間対応の課題を解決

写真拡大 (全5枚)

株式会社ボンズコミュニケーション


株式会社ボンズコミュニケーション（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山本篤史）は、無人宿泊施設向け電話代行パッケージサービス「StayCall24」の導入により、宿泊事業者が抱えていた多言語対応および夜間緊急対応の課題を解決した事例を発表しました。


本事例では、限られた人員と予算の中で、24時間365日のサポート体制を確立。運営の効率化と顧客満足度の向上を同時に実現しています。


導入背景：増加する無人宿泊施設における“対応品質”の課題




コロナ禍以降、チェックイン・チェックアウトなどを自動化した無人宿泊施設が急増しています。
一方で、外国人ゲストからの問い合わせ対応や夜間のトラブル対応など、即時性と正確性が求められるコミュニケーションに課題がありました。
特に多言語対応を外部委託する場合は高コストになりやすく、人的リソースとの両立が困難な状況にありました。


ボンズが提供したソリューション：「StayCall24」の3つの仕組み


ボンズは、宿泊施設向けの電話代行パッケージサービス「StayCall24」を通じて、以下の3つの仕組みで課題を解決しました。


１. IVRと音声ガイダンスによる効率的な振り分け

日本語と英語の音声ガイダンスを導入し、問い合わせ内容を自動で分類。
緊急度や対応内容に応じた最適な振り分けを実現し、担当者の対応負荷を軽減しました。


２. テンプレート化による多言語対応の最適化

専門の通訳チームを常駐させるのではなく、在宅オペレーターがテンプレート化された英語フレーズで案内。対応範囲を明確化することで、品質を維持しながらコストを大幅に削減しました。


３. 物件情報管理と緊急定義の標準化

複数施設の物件情報をボンズ側で一元管理し、夜間や休日でも迅速な対応を可能に。
「施設に入れない」「設備が作動しない」など、緊急時の判断基準を明確化したことで、属人化を防ぎ、安定した運営を支えています。


「StayCall24」の導入効果


１. 多言語対応コストを約85％削減


従来月額20万円かかっていた多言語対応費用を3万円まで抑制。テンプレート化された英語対応と明確な運用ルールにより、品質を維持したまま大幅なコスト削減を実現しました。


２. 外国人ゲストの満足度向上とレビュー評価4.5を達成


英語での案内がスムーズになったことで、レビュー評価は3.1から4.5（5.0満点中）へ大幅に上昇。外国人ゲストからの問い合わせにも迅速に対応できるようになり、利用者数は導入後20％増加しました。


３. 24時間対応を実現しながら、月額運用コストを60％削減


夜間や早朝なども含めた24時間体制を整備しながら、全体の運用コストを約60％削減。
限られたリソースの中で効率的な体制を構築し、運営の持続可能性を高めました。


今後の取り組み


ボンズコミュニケーションは、今後も宿泊・観光業界をはじめとする無人運営モデルの課題解決に取り組みます。「StayCall24」で培った運用ノウハウをもとに、AI連携や多言語対応の拡充を進め、より多様な業種に対応できるサービス開発を推進してまいります。


【資料請求・お問い合わせ】

■資料請求


https://bonz-c.co.jp/staycalljirei-wp-dl/



■解決事例ページ


夜間対応と多言語対応を改善！「Stay Call 24」で無人宿泊施設の信頼性を高めた事例(https://bonz-c.co.jp/case/staycall24-mujinshukuhakushisetsu-yakantaiou-tagengo-kaizen-case-contents/)



■株式会社ボンズコミュニケーション公式サイト


https://bonz-c.co.jp/



■お問い合わせ


https://bonz-c.co.jp/contact/



【会社概要】


会社名：株式会社ボンズコミュニケーション


代表者：代表取締役 山本 篤史


所在地：神奈川県横浜市港北区新横浜2-15-12 共立新横浜ビル2階


設立日：2015年12月24日


主要業務：


・コールセンター代行事業


・DX化サポートコンサルティング事業


・通信販売事業


URL：https://bonz-c.co.jp/