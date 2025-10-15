Green Cities、米ポートランドの都市デザイン事務所 PLACEと連携

株式会社Green Cities

株式会社Green Cities（本社：東京都世田谷区、代表取締役：山崎満広）は、米国ポートランドの先進的なランドスケープデザインファーム PLACE（本社：オレゴン州、代表：Zeljka Carol Kekez）と連携を開始しました。

Green Cities と PLACE は、これまでもポートランドおよび日本でのまちづくりプロジェクトで協働し、イノベーションを起こしてきました。全米で一番住みたい街 ポートランドで培われた知見と、国際的にも評価されている景観設計デザイン、日米での都市開発・事業開発に関する専門知識を組み合わせ、日本特有の地域性やニーズに沿ったコンサルティング力を強みに、環境や地域の資源を守りながら、地域経済の活性化・安定化を促すための開発、誰もが暮らしやすく持続可能なヒューマンスケールのまちづくりを提案します。

Green Cities の地域戦略・ビジョン構築力と、世界的に評価を受ける PLACE の創造性・デザイン力を活かし、開発計画、開発構想とまちづくり戦略、都市計画、マスタープラン、パブリックエンゲージメント、景観設計といったあらゆるまちづくりのフェーズにおいて、自治体、民間事業者、地域の人々と共に、 “その街らしさ” を再発見し、Sense of Place（場所感覚）を感じられる都市と地域のデザインを提供します。

【主な共同プロジェクト（国内事例 2010-現在）】

- ミズベリング “We Build The Green Cities” ワークショップ（国土交通省/2014年）- 今帰仁村エコリゾートプロジェクト（大鏡建設/2018年）※

※コロナ禍の影響により未着工

Green Citiesについて

米ポートランド市開発局（PDC 現Prosper Portland）の元国際事業開発責任者である都市計画家・経済開発専門家の山崎満広が率いる都市デザイン事務所。「都市と地域の進化をデザインする」を掲げ、全国各地の自治体・民間と連携し、都市開発や地域ビジョン策定のプロジェクトをリードする。

【主なプロジェクト】

- 柏の葉スマートシティキャンパス 北部拡張計画マスタープラン- 高輪ゲートウェイシティ グランドデザイン（※参画当時名称未定）- MUJI Portland旗艦店 アドバイザー- 神戸ウォーターフロント マスタープラン- 富山県井波地域ビジョン「井波VISION 2040」、ビジョン推進組織設立支援- PLAN OYAMA策定（らいおん建築事務所、三立調査設計事務所との協業）

※社名変更前の実績、山崎満広のプロジェクトを含む

Green Cities WEBサイト :https://greencities.jp/PLACEについて

オレゴン州ポートランド市にメインスタジオを構え、国際色豊かな25名の専門家が在籍するランドスケープおよび都市デザイン会社。卓越したデザイン、環境への責任、そして世界中のコミュニティをつなぐことに重点を置く。PLACEが提供する創造的なビジョンはアメリカ国内外で高く評価され、数々の賞を受賞している。

【PLACEの代表的なプロジェクト】

- NIKE 世界本社キャンパス（米オレゴン州ビーバートン）- MICROSOFT B40＋41 イノベーションプラザ（米ワシントン州レドモンド）- ポートランド国際空港 メインターミナル（米オレゴン州ポートランド）- ゲートウェイディスカバリーパーク（米オレゴン州ポートランド）- ハサロー・オン・エイス（米オレゴン州ポートランド）- 相生通り トランジットパーク構想（広島県広島市）

【主な受賞歴】

- American Society of Landscape Architecture- World Landscape Architecture- American Society of Landscape Architectureオレゴン支部 年間最優秀デザイン事務所賞- Architecture MasterPrize 初代年間最優秀ランドスケープ＆アーバンデザイン事務所PLACE WEBサイト :https://place.la/

