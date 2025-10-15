完全引退！185系電車　引退記念グッズを【数量限定】で予約販売致します！　ＪＲ東日本商品化許諾済

■【数量限定】完全引退記念 185系電車　アクリル置き時計　価格 5940円（税込み）　


　ＪＲ東日本商品化許諾済　　予約ページ　https://item.rakuten.co.jp/asamizu/jrh-091/


　ご予約開始 １０月１５日（水）～　 　※お届け時期 １１月中～下旬頃から順次発送



■置き時計：よこ約17cm×たて約8cm・本体全体の奥行き約4.2 cm　■モニター電池入り


■材質　本体・カバー部：アクリル2mm厚さ　時計針：アルミ 支柱：黄銅


■この時計はリズム時計（株）が販売するムーブメントを使用しています　
■ステップタイプムーブメント（秒針が1秒刻みで動きます）
■Movement in China、Assembled in Japan



185系電車　車両デザインをモチーフにした置き時計、踊り子ヘッドマークのデザインもあり

■【数量限定】完全引退記念 185系電車　バスタオル　価格 3630円（税込み）　　　　　


■サイズ　約120cm×60cm■素材　ポリエステル55％　綿45％■生産　中国　■印刷加工　日本



185系電車　車両デザインをモチーフにして踊り子ヘッドマークも描かれたアートなバスタオル！

■【数量限定】完全引退記念 185系電車 御朱印帳　価格 2860円（税込み）　　　　　


■サイズ：約18cm×12cm　■素材：本文紙：奉書紙（白）　


■ページ：蛇腹24折り／両面48面　■生産：日本



185系電車　車両デザインをモチーフにした　アートな御朱印帳！

■【数量限定】完全引退記念 185系電車　ペンケース　価格 1980円（税込み）　　　　　


■サイズ：約21×5×6 cm　■素材：PVC　■生産：ＭＡＤＥ　ＩＮ　ＣＨＩＮＡ



正面（踊り子ヘッドマークあり）

側面


斜め前方

斜め後部


内部（ハサミも入る大容量）

底部

2025年6月、惜しまれつつもJR東日本の185系が完全引退しました。

1981年(昭和56年)に運行を開始した国鉄の特急形185系。運用開始40年となる2021年3月12日に定期運行を終了し、臨時列車等で活躍してきました。2025年5月28日から29日には、残る2編成のうちの


B6編成が廃車回送を迎え、今回、2025年6月にC1編成が最後の編成となり完全引退いたしました。

完全引退を記念して作成された各種【数量限定】商品をぜひいかがでしょうか？



有限会社アサミズカンパニー　電話：04-7157-3870　FAX：04-7157-3871
メールアドレス： asamizucompany@bd.wakwak.com