完全引退！185系電車 引退記念グッズを【数量限定】で予約販売致します！ ＪＲ東日本商品化許諾済
(有)アサミズカンパニーの 185系電車 完全引退記念グッズ
■【数量限定】完全引退記念 185系電車 アクリル置き時計 価格 5940円（税込み）
ＪＲ東日本商品化許諾済 予約ページ https://item.rakuten.co.jp/asamizu/jrh-091/
ご予約開始 １０月１５日（水）～ ※お届け時期 １１月中～下旬頃から順次発送
■置き時計：よこ約17cm×たて約8cm・本体全体の奥行き約4.2 cm ■モニター電池入り
■材質 本体・カバー部：アクリル2mm厚さ 時計針：アルミ 支柱：黄銅
■この時計はリズム時計（株）が販売するムーブメントを使用しています
■ステップタイプムーブメント（秒針が1秒刻みで動きます）
■Movement in China、Assembled in Japan
185系電車 車両デザインをモチーフにした置き時計、踊り子ヘッドマークのデザインもあり
■【数量限定】完全引退記念 185系電車 バスタオル 価格 3630円（税込み）
ＪＲ東日本商品化許諾済 予約ページ https://item.rakuten.co.jp/asamizu/jrh-091/
ご予約開始 １０月１５日（水）～ ※お届け時期 １１月中～下旬頃から順次発送
■サイズ 約120cm×60cm■素材 ポリエステル55％ 綿45％■生産 中国 ■印刷加工 日本
185系電車 車両デザインをモチーフにして踊り子ヘッドマークも描かれたアートなバスタオル！
■【数量限定】完全引退記念 185系電車 御朱印帳 価格 2860円（税込み）
ＪＲ東日本商品化許諾済 予約ページ https://item.rakuten.co.jp/asamizu/jrh-091/
ご予約開始 １０月１５日（水）～ ※お届け時期 １１月中～下旬頃から順次発送
■サイズ：約18cm×12cm ■素材：本文紙：奉書紙（白）
■ページ：蛇腹24折り／両面48面 ■生産：日本
185系電車 車両デザインをモチーフにした アートな御朱印帳！
■【数量限定】完全引退記念 185系電車 ペンケース 価格 1980円（税込み）
ＪＲ東日本商品化許諾済 予約ページ https://item.rakuten.co.jp/asamizu/jrh-091/
ご予約開始 １０月１５日（水）～ ※お届け時期 １１月中～下旬頃から順次発送
■サイズ：約21×5×6 cm ■素材：PVC ■生産：ＭＡＤＥ ＩＮ ＣＨＩＮＡ
正面（踊り子ヘッドマークあり）
側面
斜め前方
斜め後部
内部（ハサミも入る大容量）
底部
2025年6月、惜しまれつつもJR東日本の185系が完全引退しました。
1981年(昭和56年)に運行を開始した国鉄の特急形185系。運用開始40年となる2021年3月12日に定期運行を終了し、臨時列車等で活躍してきました。2025年5月28日から29日には、残る2編成のうちの
B6編成が廃車回送を迎え、今回、2025年6月にC1編成が最後の編成となり完全引退いたしました。
完全引退を記念して作成された各種【数量限定】商品をぜひいかがでしょうか？
有限会社アサミズカンパニー 電話：04-7157-3870 FAX：04-7157-3871
メールアドレス： asamizucompany@bd.wakwak.com