【オートメーションと計測の先端技術×AI翻訳ソリューション】IIFES2025に出展のお知らせ
「IIFES」は、日本を代表するオートメーション総合展「システム コントロール フェア （SCF）」と国内最大級の計測と制御の専門展示会「計測展 TOKYO」が、2019年に一つの展示会となり誕生し、今回で4回目の開催となります。
会場では、生成AIやデジタルツインなどの最先端の革新技術をはじめ、IoT・センシング・制御・データ活用の情報システムなどのバリューチェーン全体のソリューション、新たなエコシステムと国際標準化動向など、製造業の未来を担う革新・連携・共創のプラットフォームとして、ものづくりの進化を間近で体感できる展示会となっています。
メカトロテックジャパン2025
川村インターナショナルは、OpenAIをはじめ、複数の機械翻訳エンジンを月間翻訳文字数無制限で利用できる機械翻訳活用プラットフォーム「XMAT(R)」と、セキュリティを重視される方におすすめの国産AI翻訳エンジン「みんなの自動翻訳＠KI（商用版）」をご紹介いたします。
AI翻訳ソリューションの導入のみならず、翻訳ワークフロー構築のサポート、生成AIの活用まで「翻訳プロセス全般の効率化」をご支援させていただきます。
・機械翻訳活用プラットフォーム「XMAT(R)」(https://ldxlab.io/xmat)
・国産AI翻訳エンジン「みんなの自動翻訳＠KI（商用版）」(https://www.k-intl.co.jp/minna-mt-general)
また、マニュアルの多言語化や、製品のUI翻訳、翻訳支援ツール（CATツール）導入、翻訳エンジンのカスタマイズなど幅広い言語サービスをご提供いたします。ぜひお立ち寄りください。
■開催概要
展示会名：IIFES2025
展示会公式サイト：https://iifes.jp/
開催日時：2025年11月19日（水）～21日（金）10:00～17:00
会場：東京ビッグサイト 東4・5・6ホール、会議棟
小間番号：6-07
主催：一般社団法人 日本電機工業会（JEMA）、一般社団法人 日本電気制御技術工業会（NECA）、一般社団法人 日本電気計測器工業会（JEMIMA）
費用：無料・完全事前登録制
事前来場登録はこちら :
https://reg.iifes.jp/entry/
■XMAT(R)とは
「すべての人に機械翻訳を ～ファイル翻訳からカスタマイズまで～」
機械翻訳活用プラットフォーム「XMAT（トランスマット）」
詳細ページ：https://ldxlab.io/xmat
主な機能：
・みんなの自動翻訳からOpenAIまで多様なエンジンが使用できる「Quick MTテキスト翻訳」
・Word/Excel/PowerPoint/PDFなど、10種類以上のファイルを簡単に機械翻訳できる「Quick MTドキュメント翻訳」
・原文の編集から出力結果の編集まで、高機能エディタで作業効率を底上げする「Quick PE」
・言語資産作成や機械翻訳エンジンのカスタマイズを高速にセルフサービス化
価格：1ユーザー5,500円～（税込）/月［月間翻訳文字数制限なし］
利用可能な機械翻訳エンジン：みんなの自動翻訳＠KI（商用版）やOpenAIなど8種類以上
利用可能な言語：100以上の言語の組み合わせを利用可能
無償トライアル可能期間：2週間（カスタマイズ機能のトライアル期間は1か月）
機械翻訳エンジンのカスタマイズをマンガで解説：https://ldxlab.io/xmat_lac
■会社概要
ホームページ： https://www.k-intl.co.jp/
株式会社川村インターナショナル
本社所在地： 東京都新宿区神楽坂6-42 神楽坂喜多川ビル6階
設立年月日： 1986年1月
代表取締役： 森口 功造 (もりぐち こうぞう)
事業内容： 翻訳・機械翻訳・ポストエディットなどの翻訳ソリューション、通訳、制作、人材派遣・紹介
資本金：50,000,000円