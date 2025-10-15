【イベント報告】「サツドラフェス2025」に出展

株式会社あいプラン

株式会社あいプラン（本社：北海道札幌市、代表取締役：新道いくみ）は、2025年9月27日（土）・28日（日）に札幌市東区「コミュニティドーム つどーむ」で開催された「サツドラフェス2025」に出展し、互助会サービスのご紹介や、10月8日（火）にオープンする新斎場「やわらぎ斎場 澄川」の告知を行いました。

当日のあいプランブースの様子

◆出展概要

「サツドラフェス」は、北海道最大級の地域密着型イベントで、毎年多くのご家族連れや地域の皆さまが来場しています。2023年は2日間で15,600人、2024年には17,200人を動員し、年々規模を拡大している注目の催しです。

冠婚葬祭のトータルサービスを提供する企業として、互助会の仕組みを広く知っていただく目的でブースを出展。来場者へのサービス説明に加え、10月8日に札幌市南区に新たに誕生する「やわらぎ斎場 澄川」のオープンのご案内をしました。

◆ブースの内容

- 互助会サービスのご案内会員制度を中心に、結婚式・葬儀など人生の節目を支えるサービスをスタッフが丁寧に説明しました。- 新斎場「やわらぎ斎場 澄川」のご紹介チラシを配布しながらオープンイベントの予告も行いました。- ノベルティ配布アンケート回答者に、日常生活で役立つアイテムをプレゼント。来場者からは「実用的でうれしい」と好評をいただきました。サツドラFES2025の入場ゲート沢山の方にブースを訪れていただきました

◆来場者の反応

ご家族連れや、ご高齢の方、若い世代まで幅広い層に立ち寄っていただき、スタッフとの会話を通して互助会サービスへの理解を深めていただくことができました。

「こういう機会がないと互助会の仕組みを知ることができなかった」「新しい斎場のオープンが楽しみ」といった声も寄せられ、地域の皆さまに関心を持っていただける機会となりました。

◆今後の予定

10月8日（火）「やわらぎ斎場 澄川」のオープニングイベントを開催予定です。地域の皆さまに楽しんでいただける企画を多数ご用意しておりますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

企業情報

【株式会社あいプラン】

昭和38年（1963年）、札幌市で創業。結婚式や葬儀など人生に訪れるセレモニーのために少しずつ準備ができる会員システムを中心に、冠婚葬祭関連サービスの向上および開発に努めています。

WEB： https://apg-aiplan.com/

X（旧Twitter）： https://x.com/apg_aiplan

LINE： https://page.line.me/aiplan?openQrModal=true

YouTube： https://www.youtube.com/user/apgaiplan