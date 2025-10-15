ウォンテッドリー「DX 総合EXPO 2025 秋 東京」に出展｜Wantedly・Wantedly Hireで実現する“究極の適材適所”

ウォンテッドリー株式会社

ウォンテッドリー株式会社（本社：東京都港区、CEO：仲暁子、以下「ウォンテッドリー」）は、2025年10月29日（水）～10月31日（金）に、幕張メッセ（千葉・千葉市）で開催される「DX 総合EXPO 2025 秋 東京」へ出展します。会場内では、ビジネスSNS「Wantedly（ウォンテッドリー）」および次世代型採用管理サービス「Wantedly Hire（ウォンテッドリー ハイアー）」の機能を実際に触ってお試しいただく機会をご提供するほか、採用活動自体の解決策として共感採用やカルチャーフィットに関して解説するセミナーも開催します。

近年、多くの企業で「採用活動の煩雑化・高コスト化」が組織課題として残り、企業におけるDX化の妨げとなってしまっているケースもあります。ウォンテッドリーでは、主力サービスである「Wantedly」と「Wantedly Hire」を通じて、これらの「人」と「組織」に関する課題をデータとテクノロジーの力で効率化・最適化し、攻めのDX推進の支援を提案します。

企業が直面する「人と組織のDX」の課題解決に向けて

DX 総合EXPO 2025 秋 東京は、サイバーセキュリティ、生成AIリスク対策、情報漏洩／不正アクセス対策、テレワーク対応セキリュティ、SaaS管理・IT資産管理など、情報システムやDX推進部門のDX化・業務効率化を促進する最新ソリューションが一堂に集う展示会です。

ブース内では、実際にサービスをお試しいただけるほか、ウォンテッドリー社員によるサービス活用に関するセミナーも開催予定です。加えて、お立ち寄りいただいた方には数量限定のノベルティとして、ロゴ入りどら焼きやティーバッグ、アイススプーンなどをプレゼントします。

ロゴ入りどら焼きティーバッグ（CULCHA）アイススプーン

DX 総合EXPOブース内セミナー「組織に定着し活躍する人材を獲得するカルチャーフィット採用とは」

即戦力採用を進める企業が直面する「人材の早期離職や活躍の課題」は、スキル面だけでなく、企業文化（カルチャー）と個人のマインド面との適合性を重視する「カルチャーフィット採用」で解決が期待されます。ウォンテッドリーの提供するサービスでは、会社と個人の「価値観や想いの発信・共感」を軸に多様な採用支援をしています。会社のミッションや働く人の想いの効果的な伝え方について、お伝えさせていただきます。期間中、毎日3回ずつ開催を予定しています。

＜セミナー登壇者＞

ウォンテッドリー株式会社 PR / Marketing Senior Manager 奈良 英史

慶應義塾大学物理情報工学科卒業後、旭化成に入社しプラントエンジニアとして従事。その後、クルーズ株式会社にてゲームプランナーを経て、株式会社ベクトルにてPRコンサルタントとしてPR領域を経験。2019年からウォンテッドリー株式会社のPR担当として入社し、マーケティングチームの立ち上げを経て、2024年9月から現職。

DX 総合EXPO 2025 秋 東京 概要

会 期：2025年10月29日（水）～ 10月31日（金）10:00～17:00

会 場：幕張メッセ1~3,8ホール（千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1）

ブース番号：S08-40

主 催：DX 総合EXPO実行委員会

公式サイト：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo-information-system

お申し込み：展示会場へ入場するには、公式サイトでの事前登録が必要です（無料）

今回出展するウォンテッドリーが提供するサービスについて

Wantedly(https://lp.wantedly.com/visit/lp/brand)

企業が掲げる「想い」への共感を通じて、条件だけでは動かない優秀な人材にアプローチできる採用サービスです。条件や知名度、採用予算に左右されない採用を実現します。

Wantedly Hire(https://hire.wantedly.com/)

Wantedly Hireは、自動日程調整機能や、カスタマイズ性の高い選考フロー、高度なレポート機能などを搭載した、次世代型の採用管理システムです。

ウォンテッドリーについて

『究極の適材適所により、シゴトでココロオドルひとをふやす』。ウォンテッドリーは、あらゆる人がシゴトに没頭し成果を上げ、その結果成長を実感できるような、究極の適材適所を実現するビジネスSNS「Wantedly」を提供しています。2012年2月のサービス公式リリースから現在まで、登録会社数43,000社、個人ユーザー数430万人を突破しました。

2021年9月には、従業員の定着と活躍を支援するサービス群「Engagement Suite」の提供を開始。2024年11月には、採用管理システム「Wantedly Hire」をリリースしました。

ウォンテッドリーは、究極の適材適所の実現を目指すとともに、入社後の従業員の定着、活躍を支援するエンゲージメント事業を推進することで「はたらくすべての人のインフラ」となることを目指していきます。

＜会社概要＞

会社名：ウォンテッドリー株式会社

URL：https://www.wantedly.com

本社所在地：東京都港区白金台5-12-7 MG白金台ビル4F

代表取締役：仲 暁子

設立：2010年9月

事業概要：

- 400万人以上が利用するビジネスSNS「Wantedly」https://www.wantedly.com/- 出会いを記録し活躍を共有する Wantedly People https://people.wantedly.com/about- 自己理解を深め、強みを伸ばす Wantedly Assessment- 採用マーケティング- Engagement Suite（エンゲージメント スイート）- 福利厚生サービス「Perk」 https://engagement.wantedly.com/perk/- オンライン社内報サービス「Story」 https://www.wantedly.com/stories- チームマネジメントサービス「Pulse」 https://www.wantedly.com/about/engagement/pulse- 次世代型採用管理システム「Wantedly Hire」 https://hire.wantedly.com/