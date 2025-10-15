空き家投資の醍醐味「空き家・古家物件見学ツアーin阪和エリア」10月18日（土）13:00 ～開催

一般社団法人全国古家再生推進協議会

空き家・古家の再生数累計2,420軒、会員数19,024名超え（2025年7月31日時点）の「一般社団法人 全国古家再生推進協議会（所在地：大阪府東大阪市）（以下、「協議会」という）」が認定する森下功基古家再生士が講師を務めるイベント「空き家・古家物件見学ツアーin阪和エリア」を2025年10月18日 （土）13:00～ 開催いたしますので、お知らせいたします。

- 「空き家・古家物件見学ツアー」とは？

当協議会が認定する古家再生士が主催するイベントで「空き家・古家物件」を見学して空き家・古家再生投資の学びを深める為のイベントです。

▼過去に開催した時の写真

過去に開催した物件ツアーについてはこちら（大阪府・あびこ例）

https://zenko-kyo.or.jp/in-3/

- 「空き家・古家物件見学ツアー」の概要

開催日時：2025年10月18日 （土）13:00 ～ 18:00

講 師：森下功基氏（古家再生士）

対 象 ：古家再生投資プランナー限定

※古家再生投資プランナーで満席にならない場合のみ一般の方もご参加いただけます。

▼詳細はこちら

https://event.zenko-kyo.or.jp/EventDetail?id=a02RA00000UeMOlYAN

- 一般社団法人 全国古家再生推進協議会とは？

築古民家を再生し地域の防犯・活性化につなげることを目的として設立した一般社団法人です。

当協議会では、それぞれの専門分野の専門委員の力を集結し、放置された空き家やこれから増加する古家・廃家を価値あるものに再生し、地主さん・大家さん・工務店などにも収益を発生させる仕組みを作ります。スクラップ＆ビルドのまちづくりを改め、再生まちづくりを推進することで町の防犯や活性化につなげる活動をしています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nVyvDiP48Do ]

- 一般社団法人 全国古家再生推進協議会の仕組みとは？

協議会の持つ経験、専門委員の持つ知恵を最大限に活用し、古家物件活用、収益モデルの作成をお手伝い致します。サポートは現地調査同行から、収益モデルのご提案、リフォーム・リノベーション時には、古家物件活用専門業者・専門家のご紹介、借り主の斡旋まで、協議会が責任をもってお手伝い致します。



＜協議会概要＞

社 団 名： 一般社団法人 全国古家再生推進協議会

代 表 者： 理事長 大熊 重之

所在地（本部）： 〒579-8004 大阪府東大阪市布市町3-2-57

U R L： https://zenko-kyo.or.jp/