アニメ「デート・ア・ライブV」の時崎狂三 バースデーイラスト キャラファイングラフなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてアニメ「デート・ア・ライブV」の商品6種の受注を開始いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてアニメ「デート・ア・ライブV」の商品の受注を10月9日（木）より開始いたしました。



▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)







https://amnibus.com/products/title/123,839,1287?utm_source=press


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。




▼時崎狂三 バースデーイラスト キャラファイングラフ







時崎狂三のバースデーイラストを、誕生日とHAPPY BIRTHDAYの文字を入れたキャラファイングラフに仕上げました。



キャラファイングラフは、高品位美術印刷技術により美しい発色でイラストを高品質・高精細に再現しています。


額縁入りのプレミアムな逸品です。


絵画のように飾ってお楽しみください。



▽仕様


価格　：\14,300(税込)


サイズ：額縁：（約）44×35.4cm　イラスト：A4　プレート：（約）1.5×5cm


素材　：本体：紙　額：樹脂　プレート：アルミニウム




▼時崎狂三 バースデーイラスト マルチデスクマット







時崎狂三のバースデーイラストを、誕生日とHAPPY BIRTHDAYの文字を入れたマルチデスクマットに仕上げました。


デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：\3,960(税込)


サイズ：（約）60×35cm


素材　：ポリエステル、ラバー




▼時崎狂三 バースデーイラスト BIGアクリルスタンド







時崎狂三のバースデーイラストを、BIGなアクリルスタンドに仕上げました。


台座には誕生日とHAPPY BIRTHDAYの文字をデザインしております。


お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：\1,980(税込)


サイズ：本体：（約）15.3×11.3cm　台座：（約）12.1×3.3cm　厚み：3mm


素材　：アクリル




▼時崎狂三 バースデーイラスト BIG缶バッジ





時崎狂三のバースデーイラストを、誕生日とHAPPY BIRTHDAYの文字を入れたBIGな缶バッジに仕上げました。


背面にはピンとスタンド、壁掛けパーツが付属し、立てかけたり壁に掛けてお使いいただけます。


カバンやリュックなどにつけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：\1,100(税込)


サイズ：（約）直径15.2cm


素材　：紙、ブリキ




▼時崎狂三 バースデーイラスト 75mmグリッター缶バッジ







時崎狂三のバースデーイラストを、グリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。


カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：\770(税込)


サイズ：（約）直径75mm


素材　：紙、ブリキ




▼時崎狂三 バースデーイラスト イラストカード2枚セット







時崎狂三のバースデーイラストを、イラストカード2枚セットに仕上げました。


お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：\385(税込)


サイズ：（約）80×50mm


素材　：紙




(C)2023 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブＶ」製作委員会