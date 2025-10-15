【新サービス開始】株式会社NAVICUS、企業間コラボレーションを活用した「SNSコラボキャンペーン」の提供を開始

株式会社NAVICUS

SNSを通じて企業様や地方自治体様のコミュニケーション支援サービスを提供する株式会社NAVICUS（本社：東京都千代田区、代表取締役：武内 一矢、以下：NAVICUS）は、企業間コラボレーションを活用した新たなサービスパッケージ「SNSコラボキャンペーン」の提供を開始いたしました。本サービスは、XやInstagramを用いたキャンペーンを他社と共同で実施することにより、新規層への効率的なリーチ獲得やブランド好感度の向上を可能にします。

【サービス開発の背景】

企業によるSNSキャンペーンは広く活用されていますが、実施後の効果が持続せず、一過性の取り組みに留まるケースが多く見受けられます。NAVICUSは、ご支援先の累計フォロワー数が1億620万人にも上るSNS運用支援の知見をもとに、キャンペーンの効果を持続可能なものとするため、「SNSコラボキャンペーン」を開発いたしました。

【サービス概要】

「SNSコラボキャンペーン」は、XやInstagram上でのフォロー＆リポスト（いいね）を活用した参加型キャンペーンを、他社とのコラボレーション形式で展開するサービスです。

- コラボレーション先は依頼企業よりフォロワー数の多い企業を選定- 両社の商材を組み合わせた賞品を提供し、参加者への訴求力を強化- 企画設計からクリエイティブ制作、当選者対応、効果測定までを一貫してサポート- 実施後もフォロワー定着に向けたアドバイザリーを継続的に実施NAVICUSが実施する基本的なキャンペーンフロー

【サービスの特長】

1．新規層へのリーチ拡大

自社単独ではアプローチが難しい、他社フォロワー層へ効率的にリーチできます。異なる業種やユーザー層と接点を持つことで、従来は届かなかった潜在顧客層へと認知を広げることが可能です。

2．フォロワー獲得の効率化

コラボレーションによって両社のファン層を相互に取り込み、短期間で効果的にフォロワーを増加させることができます。従来の単独キャンペーンに比べ、参加者のモチベーションが高まりやすい点も特徴です。

3．ブランド好感度の向上

「他社とコラボレーションしている＝信頼されている」という印象を与えることで、ブランドに対する信頼性や親近感を醸成します。また、共同で提供する賞品を通じて参加者の体験価値が高まり、ポジティブなブランドイメージを継続的に想起させやすくなります。

【過去事例】

当時フォロワー数約1.6万人の海外オフィスチェアメーカー様よりご依頼を受け、大手コンピューター周辺機器メーカー様とのコラボキャンペーンおよび広告運用を支援いたしました。

結果として、目標としていた新規フォロワー数を173.72%上回る成果を達成し、日本市場での認知拡大および新規顧客層の開拓に貢献いたしました。

【料金について】

今回提供を開始した「SNSコラボキャンペーン」の基本料金は、1回あたり50万円（税抜）からとなります。アカウント規模や目的に応じて料金・支援内容が異なりますので、詳細につきましては下記フォームよりお問い合わせください。

株式会社NAVICUS

担当：田中

https://www.navicus.jp/contact/

※お問い合わせ種別「サービス全般に関するご相談」からお問い合わせください。

【株式会社NAVICUSについて】

NAVICUSは、企業様や地方自治体様のコミュニケーション支援を行う「ファン作り」の会社です。

事業会社においてSNS・マーケティング領域で多数の実績を出したスペシャリストが多く在籍。企業様の目的に合わせ、SNSを起点とした戦略コンサルティングや社内担当の育成、運用代行、アカウント分析、オフラインイベントの企画・ご支援など幅広くサポートいたします。ご支援先の累計フォロワー数は1億620万人を超えております（2025年5月時点）。

2023年12月より株式会社PR TIMESのグループに参画し、日々ご支援の幅を拡大中です。

＜事業内容＞

コミュニケーション戦略設計

キャンペーン企画・運営

SNS（X・Facebook・Instagram・LINE・TikTok・YouTube・Discordほか）運用代行・運用支援

Web広告運用

ファンイベント（オフラインイベント・生放送番組ほか）企画・運営

マーケティングセミナー実施

コミュニケーション施策の効果分析

ゲーム・エンタメ業界に特化したコミュニティ支援

ふるさと納税マーケティング業務支援

地方自治体SNSプロモーション

Instagram採用支援

ITWebサービスのコンサルティング全般

コーポレートサイト https://www.navicus.jp/

公式X https://x.com/navicus_jp

公式Facebook https://www.facebook.com/navicus.inc/

公式note https://note.com/navicus