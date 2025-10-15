【新リリース】歯科専門の求人サイト「歯科求人スカウト」チャットで手軽・簡単にやりとりが可能～2025年10月16日サービス開始～
人材サービス会社の株式会社アスカ（本社：群馬県高崎市、代表取締役会長：加藤秀明）は、歯科医院の求人を専門とした新たな求人プラットフォーム「歯科求人スカウト」を2025年10月16日に正式リリースいたします。
「歯科」に特化したサービス
歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士・歯科助手など、歯科業界に携わる専門職に特化。
小児歯科や訪問歯科、審美歯科などその医院が注力している診療科目に絞り込んだり、専用ユニットやスタッフルームの有無など働く環境を確認しながら理想の職場を探すことができます。また、保育士や看護師、栄養士など歯科医院で必要な職種の仕事情報も幅広く掲載しています。
スカウトメールで直接やりとり
ダイレクトリクルーティング型求人サイトなので採用担当者は採用したい人材にピンポイントで直接オファー。求職者は自分が気になる医院を探すだけでなく、スカウトメールを待つだけでも新たな職場を見つけることができ、従来の求人広告型では届きにくかった、潜在層へのアプローチを実現します。
背景と今後の展望
少子高齢化やライフスタイルの多様化に伴い、歯科業界では人手不足や採用難が深刻化しており、人材確保が課題となっています。保育・看護など他業界の「専門求人サービス」で培ってきた当社のノウハウを活かし、歯科業界に特化した採用プラットフォームを提供することで、医院の採用力向上と求職者の多様な働き方実現を支援します。
「歯科求人スカウト」では、求人・求職者双方がより効率的に出会える環境を整備し、さらなるサービスを拡充を図り、歯科医療の現場を支える持続可能な人材確保を目指してまいります。
サービス概要
サービス名：歯科求人スカウト
URL：https://www.shikakyuujinscout.com/
リリース日：2025年10月16日
対象ユーザー：歯科医院／歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士・歯科助手など、歯科業界に携わる専門職
アスカグループについて
株式会社アスカは保育・看護・医療に特化した人材紹介、派遣、ダイレクトリクルーティングサービスを全国21拠点で展開しています。保育士・幼稚園教諭をはじめ、看護師、児童指導員や放課後児童支援員、調理師や栄養士など多様な職種に対応。専任コーディネーターが園の課題を丁寧にヒアリングし、採用から定着までを一貫してサポートすることで、安心して子どもたちと向き合える職場づくりを支援しています。
アスカグループ概要
商号： 株式会社アスカ
代表者： 代表取締役 加藤秀明
所在地： 〒370-0849 群馬県高崎市八島町265 イノウエビル8階
設立： 1994年12月
事業内容： 一般労働者派遣事業／有料職業紹介事業
資本金： 3,900万円
商号：株式会社アスカクリエート
代表者：代表取締役 加藤秀明
所在地：〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル21階
設立：2004年9月
事業内容： 一般労働者派遣事業／有料職業紹介事業
資本金： 3,000万円
URL：http://www.asuka-hu.co.jp