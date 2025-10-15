10月28日開催「経営と現場の”視点のズレ”」はなぜ起きるのか？― 組織設計・制度・採用のプロ3社が「強い組織」の作り方を徹底討論する共催セミナー

LUF株式会社詳細はこちら！ :https://attendee.bizibl.tv/sessions/seTwSzI3roTK?utm_source=guest&utm_medium=referral&utm_campaign=guest_LUF

LUF株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：堀尾 司）は、、株式会社RECOMO、株式会社識学と共催で、無料オンラインセミナー「成長企業の組織作り、経営と現場の”正解”は？～人事設置のタイミングから、再現性のある採用の仕組みまで徹底討論～」を2025年10月28日(火)に開催いたします。

■セミナー開催の背景：成長の踊り場か、飛躍の土台か。多くの企業が直面する「人事の壁」

事業が50名、100名と拡大するフェーズで、多くの企業が「採用がうまくいかない」「制度が形骸化する」「業務が特定の人に依存している」といった「人事の壁」に直面します。

これは、事業成長のボトルネックとなりうる深刻な課題です。

本セミナーでは、この壁を乗り越え、持続的な成長を実現するための「人事の仕組み化」をテーマに、組織設計・制度構築・採用運用のプロフェッショナル3社が、それぞれの視点から実践的な解決策を提示します。

■セミナー概要：3社の視点が交差する「クロストーク形式」で本質に迫る

本セミナーは、単なる講演会ではなく、各テーマについて3社がディスカッションを行い、さらにプレゼンテーションで深堀りする「クロストーク形式」で進行します。

経営と現場、双方の視点から「本当に使える」知見を提供します。

【セミナー概要】

タイトル： 成長企業の組織作り、経営と現場の”正解”は？～人事設置のタイミングから、再現性のある採用の仕組みまで徹底討論～

タイトル： 成長企業の組織作り、経営と現場の"正解"は？～人事設置のタイミングから、再現性のある採用の仕組みまで徹底討論～

- 開催日時- - 2025年10月28日(火) 12:00～13:00- アーカイブ配信- - 2025年10月28日（火）12:00 - 13:00- - 2025年10月29日（水）13:00 - 14:00- - 2025年10月30日（木）13:00 - 14:00- 開催形式： オンライン（Zoomウェビナー）- 参加費用： 無料- 対象者： 企業の経営者、役員、人事責任者、採用担当者など- 登壇者- - 株式会社RECOMO 代表取締役CEO 橋本 祐造- - 株式会社識学 採用コンサルタント 國分 紀樹- - LUF株式会社 HRコンサルティングチーム リーダー 韓 錫旼■各社登壇テーマ- 経営陣が聞きたい「人事専任者は、いつ置くべきか？」（株式会社RECOMO）- 仕組みの要「人事は、何を軸に運用していくべきか？」（株式会社識学）- 仕組みを動かすのは"人"「その採用、なんとなくで進めていませんか？」（LUF株式会社）

■弊社登壇者紹介韓 錫旼 (はん そんみん)

資産運用型不動産企業でコンサルティングセールス業務に従事した後、採用RPO会社で上流から入社後のフォローまでのプロセスを担当。

2024年8月からLUF株式会社に事業推進部HRコンサルティングチームのリーダーとしてジョイン。

複数のプロジェクトにまたがりクライアントに最適な採用戦略を提案し、過去の採用データに基づくソリューションをチームリーダーとして提供。

■LUF株式会社について

LUF株式会社は、人事のトータルソリューションカンパニーとして、CANTERA ACADEMY(人事向けリスキリングプラットフォーム)、人事専門の転職支援"CANTERA AGENT”、副業人事マッチングサービス"CANTERA SHARE”、採用代行（RPO）、人事コンサルティングなど、人事に関するあらゆる領域でお客様を支援しております。

2021年10月よりサービスローンチした「CANTERA（カンテラ）ACADEMY」は、人事に必要な幅広い知識を、質の高いコンテンツで学習し、成果に繋げる学習プラットフォームです。

組織開発や採用、人的資本などの豊富なジャンルのコンテンツや、通勤時間の5分を生かせるマイクロラーニングの設計による学びの提供が特徴で、現在までに約2000人の受講生がコンテンツを通して学習しています。

CANTERA ACADEMYは登録から利用まで完全無料で提供しており、どなたでも登録が可能です。

CANTERA ACADEMYは登録から利用まで完全無料で提供しており、どなたでも登録が可能です。

■会社概要

会社名： LUF（ラフ）株式会社

所在地： 〒106-0044 東京都港区東麻布1-9-15

代表者：代表取締役 堀尾 司

設立年月： 2022年7月4日

資本金： 2000万円

HP： https://luf.co.jp

