¤Þ¤ë¤ä¤Þ¡¦µþºÌ¥°¥ëー¥×¡¢Âè49´ü·Ð±Ä·×²èÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ
¤Þ¤ë¤ä¤Þ¡¦µþºÌ¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§Àîºê»Ô¹âÄÅ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´Ý»³¿°ì¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡ÖÂè49´ü·Ð±Ä·×²èÈ¯É½²ñ¡×¤ò¥è¥³¥Ï¥Þ¥°¥é¥ó¥É¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë²£ÉÍ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÈ¯É½²ñ¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Î·Ð±ÄÊý¿Ë¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤äÍ¥½¨¼Ò°÷¤ÎÉ½¾´¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î°Õ¼±¤È»Îµ¤¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Î·ëÂ«ÎÏ¤ò¶¯¤á¤ëÍ°ÕµÁ¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë9:55～19:10
²ñ¾ì¡§¥è¥³¥Ï¥Þ¥°¥é¥ó¥É¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë²£ÉÍ
¢£¼ç¤Ê¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ
- ²ÎÉñ´ì¤ÎÌ¥ÎÏ¾Ò²ð¡Ê³°Éô¹Ö»Õ¡§ÅçÅÄ¤Á¤«¤³»á¡Ë ¡¡²ÎÉñ´ì¤ÈÃåÊªÊ¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ëÏÂ¿èÅÁ¾µ¿Í(R)ÅçÅÄ¤Á¤«¤³»á¤ò¹Ö»Õ¤Ë·Þ¤¨¡¢ÅÁÅýÊ¸²½¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ëÆÃÊÌ¹Ö±é¤ò¼Â»Ü¡£
- À®¸ù»öÎãÈ¯É½ ¡¡
SNS¡¦LINE³èÍÑ½Ñ¡ÊMEGA¤¿¤ó¤¹²°±©ÅÄÅ¹Å¹Ä¹¡¡µÈ±Ê¼ëÎ¤¡Ë
¸ÜµÒ¤È¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Äー¥ë¤Î³èÍÑÊýË¡¤ò¾Ò²ð¡£
ÈÎÇä°÷¤Î¿´ÆÀ¡ÊÎëÇµ²°Ìò°÷¡¡Ìî¡¹Â¼ÆÁ¹Ô¡Ë
±Ä¶ÈÎÏ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤È¹ÔÆ°»Ø¿Ë¤ò¶¦Í¡£
¥¢¥ê¥ªÀ¾¿·°æÅ¹¤ÎV»ú²óÉü¡Ê¥¢¥ê¥ªÀ¾¿·°æÅ¹Å¹Ä¹¡¡´ßÅÄÀ¶¹â¡Ë
Å¹ÊÞºÆÀ¸¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¥Áー¥àÎÏ¤Î½ÅÍ×À¤ò¾Ò²ð¡£
- ³Æ¼ïÉ½¾´¼° ¡¡
V»ú²óÉü¾Þ¡¢Salesforce³ÍÆÀ¡¢LINE³ÍÆÀ¡¢ºß¸ËÈÎÇä¶¯²½¥Áー¥à¤Ê¤É¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤ë¤Û¤«¡¢±ÊÇ¯¶ÐÂ³¼Ô¡¢¿·¿Í¾Þ¡¢¸Ä¿ÍÇä¾åÍ¥½¨¼Ô¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÉ½¾´¤ò¼Â»Ü¡£
- ·Ð±ÄÊý¿ËÈ¯É½¡Ê¤Þ¤ë¤ä¤Þ¡¦µþºÌ¥°¥ëー¥×ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡´Ý»³¿°ì¡Ë ¡¡
Âè49´ü¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÈÀïÎ¬¤òÌÀ¼¨¤·¡¢Êý¸þÀ¤òÅý°ì¡£»ö¶ÈÉô¡¦Å¹Ä¹¾Ò²ð ¡¡³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢»ö¶È¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ò¾Ò²ð¡£
- Äù¤á¤Î¸ÀÍÕ¡Ê¤Þ¤ë¤ä¤Þ¡¦µþºÌ¥°¥ëー¥×²ñÄ¹¡¡´Ý»³¼Â¡Ë ¡¡
¥°¥ëー¥×¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÈ¯¿®¡£
¤Þ¤ë¤ä¤Þ¡¦µþºÌ¥°¥ëー¥×ÂåÉ½¼èÄùÌò ´Ý»³¿°ì
¤Þ¤ë¤ä¤Þ¡¦µþºÌ¥°¥ëー¥×²ñÄ¹ ´Ý»³¼Â
¤Þ¤ë¤ä¤Þ¡¦µþºÌ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö½÷À¤ÎÈþÍ·Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¹¬Ê¡ÁÏÂ¤´ë¶È¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢º£¸å¤â¸½¾ì¤ÎÀ¼¤ò·Ð±Ä¤Ë³è¤«¤·¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯µ±¤±¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÁÅý¤È³×¿·¤òÄ´ÏÂ¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤è¤êË¤«¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¡¢Ãå¼Â¤ÊÀ®Ä¹¤È´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
»ö¶È¼Ô°ÆÆâ
¡ã¤Þ¤ë¤ä¤Þ¡¦µþºÌ¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¤Þ¤ë¤ä¤ÞµþºÌ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ÁÏ¶È55¼þÇ¯¤È¤Ê¤ëÏ·ÊÞ¸âÉþÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¡¢Á´¹ñ100Å¹ÊÞ¤òÃ£À®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡Ö¤¤â¤Î¤òÃå¤¿¤¤¿Í¤òÃå¤ë¿Í¤Ë¡×¤ò¥á¥¤¥ó¥Æー¥Þ¤ËÅØÎÏ¸¦ïÓ¤ò½Å¤Í¡¢º£¸å¤â¹¬¤»¤È´î¤Ó¤¬°î¤ì¤ë¤¤â¤Î¥é¥¤¥Õ¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§ https://mk-kimono.co.jp/
¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§ https://www.kimonoyasan.co.jp/
¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤ä¤Þ¡¦µþºÌ¥°¥ëー¥×¡×¤ÎËÜÉô¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¹ÈÎØ¡×¤¬È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¹ÈÎØ¡ä
½»½ê¡§ ¢©213-0002 ¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¹âÄÅ¶èÆó»Ò3-31-3 MK¥°¥ëー¥×Æó»Ò¥Ó¥ë 3³¬
ÅÅÏÃ¡§ 044-281-4529¡Ê·î～¶â¡¿10:00～17:00 ÅÚ¡¦ÆüµÙ¤ß¡Ë