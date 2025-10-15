ガリレイグループ本社ビルにてエレナ親子自由研究ゼミ実施

ガリレイ株式会社

フクシマガリレイ株式会社(本社：大阪市西淀川区、代表取締役社長 福島 豪)は、2025年8月27日にガリレイグループ本社ビルにて、長崎・佐賀のスーパーマーケットエレナ様が主催する《エレナ親子自由研究ゼミ》を実施しました。

エレナ親子自由研究ゼミは、スマートELLECA会員を対象に、毎日の生活に欠かせない“食”について親子で楽しく学べるイベントです。昨年に続き2回目のご協力となります。

今年は1泊2日の関西ツアーがあり、その一環で8月27日ガリレイグループ本社ビルに5組の親子がご来場いただきました。また、翌日の8月28日には大阪・関西万博パビリオンツアーがあり、当社が製品協賛しているシグネチャーパビリオンのEARTH MART館も見学していただきました。



当日は、“どうやって冷やしているの？冷蔵・冷凍のさまざまなワザを体験しよう”をテーマに、過冷却体験や冷却調理体験、トンネルフリーザーや解凍機などの見学などを行いました。



・過冷却体験

液体は刺激を与えずゆっくり冷却すると、凝固点より温度が低くても固体に変化しない“過冷却現象”と呼ばれる現象が起こることがあります。この過冷却状態の液体に振動などの衝撃を与えると、急速に凝固して固体になります。

今回は水とお茶を過冷却状態にして、冷やしたグラスに注ぐことで急速に凝固する様子を体験していただきました。コップに注ぐシーンでは歓声があがり、実際に口に入れてみると「水だけど、ゼリーみたいなかんじがする」など様々な感想が上がりました。

・MILAB見学

ガリレイグループ本社ビル１・2・8階はオープンイノベーション 拠点『MILAB(ミラボ)』です。

MILAB キッチンには、フクシマガリレイの製品はもちろん、様々な厨房機器やシステムなどを取り揃えています。MILAB食品工場研究室には、食品工場などで大量生産を行う冷凍食品などを冷やすことができるトンネルフリーザーが設置されており、実機を用いた試験が行なえます。

当日はMILABの様々な施設を巡りました。MILBAキッチンにあるバブリング解凍庫に手を入れてみたり、MILAB食品工場研究室ではトンネルフリーザーの仕組みや、短時間で凍結できるアルコール凍結体験をしていただきました。初めてみる業務用の機械に子どもたちは興味津々、短時間で魚の切り身や棒ゼリーが凍ってしまう様子にもとても驚いていました。

・大阪・関西万博見学

8月28日は大阪・関西万博のパビリオン見学を行いました。

フクシマガリレイが製品協賛している小山薫堂テーマ事業プロデューサーが担当するEARTH MART館も見学していただきました。EARTH MART館は「いのちをつむぐ」をテーマに、パビリオン内をスーパーマーケットに見立て、「いのちのフロア」と「未来のフロア」、2つのゾーンにあるおよそ 20 の展示を通じて、食べ物に感謝したくなる仕掛けや、未来のためによりよく食べるヒントが散りばめられています。

見学の際には独自の万博クイズを作成し、答えを探しながらEARTH MARTを見学してもらいました。

展示の一つである「いのちのはかり」では、はちみつの瓶や牛乳をはかりに乗せると数字が表示されます。その数字の意味が表示されると「一生でこれだけしか取れないのか。こんなに貴重なものだったんだね。」

日頃食べている物が“いのち”であることを見つめ直すきっかけや、自然に対する感謝の気持ちが生まれていたようです。

＜フクシマガリレイ株式会社 会社概要＞

代表者：代表取締役社長 福島 豪

本社所在地：大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18

資本金：4億円

事業内容：業務用冷凍冷蔵庫、冷凍冷蔵ショーケース、その他冷凍機応用機器の製造・販売・メンテナンス、店舗システム、厨房総合システムの設計・施工

URL：https://www.galilei.co.jp/

”未来を拓く”食のイノベーション拠点MILAB(ミラボ)

〒555-0011 大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18

TEL. 06-6477-2031

HP：https://www.galilei.co.jp/solution/milab/