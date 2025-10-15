クラウドエース、Japan DX Week【秋】2025にブース出展

クラウドエース株式会社

クラウドエース（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉積礼敏）は、2025 年 10 月 22 日（水）から 24 日（金）まで、幕張メッセで開催される「Japan DX Week 【秋】 2025（AI・業務自動化）」に出展することをお知らせいたします。経営課題を解決する最新 AI ソリューションを展示し、「AI 駆動」によるビジネス変革をご提案します。



出展概要

クラウドエースのブースでは、企業の生産性向上や人手不足といった経営課題を解決する、以下の AI ソリューションをデモンストレーション形式でご紹介いたします。

- 業務特化 AI エージェント「COGMA」ノーコード・ノープロンプトで AI エージェントの作成と運用が可能な SaaS。AI エージェントが自ら社内のデータ加工も行うため、専門家でなくても簡単に運用できます。ビジネス チャット ツールと連携できるので、スムーズな社内展開を実現します。- 生成 AI アプリ開発プラットフォーム「App Garden」「まずは手軽に生成 AI を試したい」という声にお応えし、様々なアプリが無料で利用できるプラットフォームです。欲しいアプリのアイデアをリクエストすると、品質とセキュリティが担保されたアプリが運営によって開発されます。- マルチ エージェント実行基盤「Agent Enterprise」A2A と MCP を統合管理したマルチ エージェント セッションの実行基盤「Agent Enterprise」。複数の AI エージェントが連携し、人間に代わって複雑な業務遂行を可能にする次世代の AI を実現します。

構想策定から開発、導入、運用までワンストップで支援できるクラウドエースだからこそ、貴社の要件に最適なご提案が可能です。ぜひブースにお立ち寄りいただき、AI が可能にするビジネスの未来をご体感ください。

イベント概要

名 称：Japan DX Week 【秋】 2025（AI・業務自動化 展）

主 催：RX Japan 株式会社

日 時：2025 年 10 月 22 日（水）～24 日（金）10:00 - 17:00

場 所：幕張メッセ（6 ホール）

ブース番号：A31-52

参 加 費：無料（事前 Web 登録必須）

公式サイト：https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/about/dxweek.html

クラウドエース株式会社について

本社 : 東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル 26 階

代表取締役社長 : 吉積 礼敏

ウェブサイト：https://cloud-ace.jp

事業内容：クラウドエースは Google Cloud の日本トップクラスの実績をもち、海外にも複数の拠点をもつシステム インテグレーターです。クラウドの導入設計や運用・保守、システム開発、生成 AI 活用までをワンストップで提供いたします。 Google Cloud 認定トレーナーが多数所属しており、高い技術力とサービス品質で、Google Cloud プレミア パートナーとマネージド サービス プロバイダ、Google Maps Platform のパートナーにも認定されています。製造、小売、情報通信、ゲームなどあらゆる業界において 1,000 社を超える顧客をサポートしてきた知見を活かし、ビジネスの成功に直結するクラウド活用を提案いたします。

* Google Cloud 、Google Maps は、 Google LLC の商標です。