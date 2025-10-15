豊田合成がタレントマネジメントシステム「カオナビ」を導入

株式会社カオナビ

株式会社カオナビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：佐藤 寛之、以下：当社）は、豊田合成株式会社（本社：愛知県清須市、取締役社長・CEO：齋藤 克巳、以下：豊田合成）がタレントマネジメントシステム「カオナビ」を導入したことをお知らせします。

合成樹脂・ゴムを中心に自動車部品などの製造・販売を行う豊田合成では、労働市場の変化や、働き方・キャリアに対する価値観の多様化などを踏まえて、「入社したい」「長く働きたい」と思ってもらえる魅力ある企業であり続けるために、多様な人材のウェルビーイング実現を目指しています。そして、そのための様々な取り組みの中で、キャリア自律を重要課題と位置づけ、「はたらくをじぶんごとに」するための活動「ＣＡＲＥＥＡＲＣＨ（キャリアーチ）」を推進しています。

この度、これらの一連の活動を支える仕組みとして、タレントマネジメント「カオナビ」を導入いただくことになりました。なお、今回の導入にあたっては、セールスパートナーである株式会社リクルートマネジメントソリューションズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：山崎 淳）とともに、安定稼働に向けた計画的な導入支援を予定しています。引き続き当社では、業種や規模を問わずタレントマネジメント推進に向けて積極的に貢献してまいります。

■ 株式会社リクルートマネジメントソリューションズについて

ブランドスローガンに「個と組織を生かす」を掲げ、クライアントの経営・人事課題の解決と、事業・戦略推進する、リクルートグループのプロフェッショナルファームです。日本における業界のリーディングカンパニーとして、1963年の創業以来、領域の広さと知見の深さを強みに、人と組織のさまざまな課題に向き合い続けています。また、社内に専門機関である「組織行動研究所」「測定技術研究所」を有し、理論と実践を元にした研究・開発・情報発信を行っています。

＜カオナビサービス ：https://www.recruit-ms.co.jp/service/service_detail/org_key/C014/(https://www.recruit-ms.co.jp/service/service_detail/org_key/C014/)＞

■ タレントマネジメントシステム「カオナビ」について

「カオナビ」は社員の個性・才能を発掘し、戦略人事を加速させるタレントマネジメントシステムです。社員の顔や名前、経験、評価、スキルなどの人材情報を一元管理して可視化することで、最適な人材配置やリスキリング推進といった戦略的なタレントマネジメント業務を可能にします。そして、社員一人ひとりの価値を最大限に引き出し、人的資本経営の実現を支援します。

＜カオナビ ：https://www.kaonavi.jp/(https://www.kaonavi.jp/)＞

■ カオナビEnterprise Edition（エンタープライズエディション）について

カオナビEnterprise Editionは、「カオナビ」の全ての機能から、人事課題解決に向けたコンサルティングサポート体制、大規模利用を想定したインフラ基盤までを盛り込み、大規模組織の人事課題を解決します。

＜カオナビEnterprise Edition ：https://www.kaonavi.jp/enterprise/(https://www.kaonavi.jp/enterprise/)＞

■ カオナビ Government Cloud（ガバメントクラウド）について

当社では、官公庁・自治体向けプラン「カオナビ Government Cloud」も提供しています。なお、「カオナビ」は、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）クラウドサービスリストに登録されています。

「カオナビGovernment Cloud」詳細サイト https://www.kaonavi.jp/government/(https://www.kaonavi.jp/government/)

■ 株式会社カオナビについて

当社は、タレントマネジメントシステムのリーディングカンパニーとして、「“はたらく”にテクノロジーを実装し、個の力から社会の仕様を変える」というパーパスの下、テクノロジーによって一人ひとりの個性やスキルを理解することで、キャリアの自律や多様な働き方ができる社会を目指しています。

利用企業数4,000社以上※のタレントマネジメントシステム「カオナビ」をはじめ、労務管理システム「ロウムメイト」や予実管理システム「ヨジツティクス」などを提供し、企業や団体の経営戦略・人材戦略の実現に貢献しています。

※2024年12月末時点

＜会社HP ： https://corp.kaonavi.jp/(https://corp.kaonavi.jp/)＞

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 38F

設立 ：2008年5月27日

代表者 ：代表取締役社長CEO 佐藤 寛之

事業内容：タレントマネジメントシステム「カオナビ」、労務管理システム「ロウムメイト」、勤怠管理システム「ロウムメイト勤怠」、予実管理システム「ヨジツティクス」の開発・販売・サポート