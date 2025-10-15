ドバイに空調・IT Cooling機器販売・サービス会社を設立

三菱電機株式会社

三菱電機株式会社は、100％子会社である空調機器製造・販売会社Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A.（三菱電機ハイドロニクス＆アイティークーリングシステムズ、本社：イタリア・バッサーノ市、以下：MEHITS）傘下に、新会社MEHITS Middle East FZCO（メヒッツ ミドルイースト エフジーシーオー、本社：アラブ首長国連邦・ドバイ首長国・ドバイ市）をドバイの空港自由貿易地域（※1）（Dubai Airport Freezone）に設立しました。アプライド空調（※2）およびデータセンター向けIT Cooling事業の中東地域におけるワンストップサービスの提供を実現し、中東地域で市場の伸長が期待されるデータセンター向け空調機器需要の獲得を目指します。

■ 設立の狙い

近年、IoT技術の発展などを背景に、データセンターの建設が世界各地で増加しています。これに伴い、IT Coolingの需要も増加しており、中東地域においても、今後の市場伸長が期待されています。中でも空調設備の需要が多いドバイにおいては、データセンター向け需要の増加が著しく、当社グループも現地代理店を活用した販売活動を行っていましたが、据付、保守等を含めたワンストップでのサービス提供体制に課題がありました。

そこで今回当社は、地理的優位性等を背景に各国企業の戦略的ハブとして発展を遂げているドバイの空港自由貿易地域に、同地域における空調・IT Cooling事業の戦略的拠点となる新会社を設立します。これにより、空調機器の設計段階の技術支援から、販売、据付工事、運用・保守までのワンストップサービスを提供することが可能となり、同地域における顧客サービスの充実化を図ります。

今回の新会社設立により、中東地域における当社のプレゼンスの向上を目指します。さらに、既にワンストップサービス体制を有しているインドや中国を中心としたMEHITSグループ各社の専門性と技術力を結集し、シナジーの創出を図ると共に、当社の空調冷熱システム事業のグローバルな成長を加速させます。

■新会社の概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/120285/table/310_1_0ae763da6668dc2bad7c1226f0d2d09f.jpg?v=202510160457 ]

■MEHITSの概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/120285/table/310_2_cf856feb95a3fc32b2097e667b220396.jpg?v=202510160457 ]

※1 1996年に設立された経済特区（フリーゾーン）で、ドバイ国際空港に隣接する戦略的な立地を活かし、貿易・物流・製造・ITなど多様な産業の企業が集積している地域

※2 顧客の要求仕様に応じてカスタム設計される産業用・大型空調設備

