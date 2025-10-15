TUNAG、「エンゲージメントアワード2025」開催決定！

株式会社スタメン

株式会社スタメン（東京本社：東京都千代田区、代表取締役：大西 泰平、以下 スタメン）は、当社が開発・提供する組織改善プラットフォーム「TUNAG（ツナグ、 https://biz.tunag.jp/ ）」を活用してエンゲージメント向上に取り組む企業を表彰する「エンゲージメントアワード2025」を開催することをお知らせいたします。

「エンゲージメントアワード2025」について

「エンゲージメントアワード」は組織改善プラットフォーム「TUNAG」を開発・提供するスタメンが、社内のエンゲージメント向上のために先進的・効果的な取り組みを行う企業を審査・表彰するイベントです。

2018年からはじまり、今年で8回目の開催となる今年も「Make It Happen！」をテーマに、開催を通じて、導入企業様の取り組みを広く周知することで、日本の企業全体のエンゲージメント向上に寄与していきたいと考えています。

【エントリー期間】

2025年10月1日(水)～10月31日(金)

【エントリー対象】

TUNAG導入企業様

【結果発表】

エンゲージメントストーリー賞は、2025年12月15日（月）にエンゲージメントアワード公式サイト上にて発表いたします。

エンゲージメントオブザイヤー及びエンゲージメントアクション賞を受賞する企業は、2026年1月16日(金)に開催する表彰式にて発表いたします。

▼エンゲージメントアワード 公式サイトはこちら

https://biz.tunag.jp/award

▼エンゲージメントアワード2024受賞企業の取り組みはこちら

https://biz.tunag.jp/award/2024

受賞部門

【エンゲージメントオブザイヤー賞】

エンゲージメントストーリー賞受賞企業の中から、組織に対して最も大きなインパクトを与えたエピソード1社を選出。

【エンゲージメントストーリー賞】

ご応募いただいたエピソードの中から、組織や未来への影響の大きさ、影響の内容などを総合的に判断し選出。

【エンゲージメントアクション賞】

エンゲージメント醸成の鍵となるTUNAG上での行動の成果を、アクション別に5部門で表彰。 各部門において、前年からの変化率と継続性の2軸で評価します。

- 投稿部門

エンゲージメントの基礎となる信頼関係を築くには、まず組織やともに働く人のことを「知る」ことが大切です。 「知る」ために必要な情報が発信されていること示す投稿数を評価します。

- 既読部門

発信された情報が必要な人に届いていることを示す既読率を評価します。

- エンゲージメントコラム部門

組織の目指す方向性や意思決定の意図を伝えることも、「知る」ための重要なアクションです。 適切なレイヤーからの情報発信を示す「トップメッセージ」またはそれに準ずる制度からの投稿数を評価します。

- コメント部門

組織内での信頼関係醸成により、自分の意思や考えを表現し、誰かに伝えることのハードルが下がります。 自分の意思を表現できる場所を持つ人の割合を示すコメント率を評価します。

- 活用部門

組織改善のためには、組織内の情報をタイムリーに把握することが重要です。 最も現場に近い情報を持つ従業員個人がTUNAG上で情報発信できていることを示す投稿率を評価します。

TUNAGについて

TUNAG（ツナグ）は、組織の生産性向上や離職率の低下を目的とし、社内コミュニケーションと情報共有を促進する統合型プラットフォームです。2025年8月時点で、導入企業数は1,200社、利用ユーザー数は140万人を突破しています。

従来のエンゲージメント施策に多いサーベイや分析・診断中心のサービスとは異なり、TUNAGは実践支援型のプロダクトです。社内SNS、表彰、制度運用といった日々の行動に紐づいた機能設計により、組織課題を具体的なアクションで解決へ導きます。

さらに、ノンデスクワーカーにも届きやすい設計とUIにより、リモート環境や多拠点展開企業でも高い活用率を実現。サーベイにとどまらず、「つながり」や「感謝の循環」など、組織文化の醸成まで一貫して支援できる点が、TUNAGの大きな強みです。

TUNAGでできること（一部ご紹介）

会社からのお知らせ / WEB社内報 / 社長メッセージ / サンクスメッセージ / 1on1 / 日報 / 社内ポイント / 社員プロフィール・自己紹介 / 社内表彰 / 研修・マニュアル / 社内教育用テスト / 組織診断 etc…

■資料請求：https://go.tunag.jp/l/900371/2024-10-07/k9gd7

■公式サイト：https://biz.tunag.jp/

■導入事例：https://biz.tunag.jp/case

株式会社スタメンについて

「一人でも多くの人に、感動を届け、幸せを広める。」を経営理念に、2016年に創業。その後順調な事業拡大により2020年12月に株式上場。HR Tech領域のサービスである「TUNAG」、クラウド型のIT資産管理・操作ログ管理ツール「Watchy」をはじめとした、複数のサービスを展開しています。

会社名：株式会社スタメン

代表者：代表取締役社長 大西 泰平

東京本社：東京都千代田区麹町6-6-2 番町麹町ビルディング 5F

名古屋本社：愛知県名古屋市中村区下広井町1-14-8

事業：TUNAG（ツナグ） https://biz.tunag.jp/ Watchy（ウォッチー） https://watchy.biz/

創業：2016年8月

従業員数：145名（2025年3月末時点の連結正社員数）

証券コード：4019

URL： https://stmn.co.jp/