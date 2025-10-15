「日本のスタートアップエコシステムをグローバルへ」 国内最大級の成長産業カンファレンス『GRIC2025』第二弾登壇者を発表
成長産業支援事業を推進するフォースタートアップス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：志水 雄一郎 以下、フォースタートアップス）は、11月に開催する国内の成長産業を世界と接続する大型カンファレンス「GRIC2025」の登壇者情報を新たに一部解禁いたします。
「GRIC2025」公式サイト :
https://gric.forstartups.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=media&utm_campaign=gric2025&utm_content=third_release
第一弾発表に続き、「GRIC2025」セッション登壇者の第二弾を発表いたします。今回も、成長産業の最前線で未来を切り拓く多様なリーダーたちの登壇が決定いたしました。
本カンファレンスは、スタートアップ・大企業・投資家・行政・大学など、成長産業に関わる多様なプレイヤーが一堂に会する国内最大級の産業カンファレンスです。
「日本のスタートアップエコシステムをグローバルへ」をテーマに、生成AI、クライメートテック、フロンティアテックなど、未来を切り拓く領域で挑戦を続ける起業家やリーダーが国内外から集結。各セッションやピッチを通じて、新たな連携やイノベーション創出の機会を提供します。
【PICKUP セッション】
楽天モバイルの挑戦、日本エンタメのグローバル戦略、注目の起業家が、冨山氏と対峙する『VS』シリーズなど、オンライン・オフライン含め30以上のセッションを予定しております。
一般社団法人 新経済連盟 代表理事／楽天グループ株式会社 代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史 氏、株式会社ドリコム 代表取締役社長 内藤 裕紀 氏、フォースタートアップス株式会社 執行役員 鈴木 聡子 氏
セッションのみどころ▲
三木谷氏の楽天モバイルへの挑戦を軸に、その経営哲学や困難を乗り越えるリーダーシップに迫る。
ドリコム 内藤氏の視点も交え、「なぜ今、この挑戦なのか」「日本企業が世界で存在感を示すために何が必要か」という問いに対する答えを探ります。
スタートアップファクトリー 代表 鈴木 おさむ 氏、株式会社KICKY／JAPAN NIGHTファウンダー／映像プロデューサー MEGUMI 氏、ASOBISYSTEM株式会社 代表取締役 中川 悠介 氏、Splendent Media 代表取締役 山田 早輝子 氏
セッションのみどころ▲
アプリやストリーミングの進化で多様化するエンタメ体験。第一線で挑戦を続ける起業家たちが、挑戦の意義やグローバル戦略などを語り、日本のエンタメが世界で成長するための未来像を描きます。
日本共創プラットフォーム（JPiX）代表取締役会長 冨山 和彦 氏、株式会社SmartHR 代表取締役CEO 芹澤 雅人 氏、株式会社アンドパッド 代表取締役 稲田 武夫 氏、株式会社LOIVE 代表取締役社長 前川 彩香 氏
セッションのみどころ▲
急成長を遂げる3人の経営者が、産業変革の旗手・冨山和彦氏に挑みます。
事業戦略、組織論、そして経営哲学。理想と現実がぶつかり合うスリリングな議論を通じて、日本の未来を担う全てのリーダーに、明日への新たな視座と覚悟を突きつけます。
*セッション内容は一部変更される可能性があります。
■「GRIC2025」チケット申し込みを受付中
・オフラインチケット Day3
対象：11月13日（木）の渋谷ヒカリエ ヒカリエホール会場への入場希望者
オンライン特典：11日・12日のオンラインセッションも視聴可能（EventHubにて配信）
・オンラインチケット Day1-3
対象：11月11日（火）～13日（木）のオンライン配信を視聴希望の方
内容：全オンラインセッションおよび、オフライン当日の一部配信を視聴可能
無料参加登録 :
https://gric.forstartups.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=media&utm_campaign=gric2025&utm_content=third_release
【スポンサー企業募集】
引き続きスポンサー企業様を募集しております。ご興味のある方は以下フォームよりお気軽にお問い合わせください。
スポンサー問い合わせ :
https://gric.forstartups.com/sponsor/sponsor-contact?utm_campaign=10077082-GRIC2025&utm_source=gricpr&utm_medium=pressrelease
【GRIC2025 開催概要】
・イベント名：GRIC2025
・日時：11月11日（火）オンライン配信 10:00-17:00※予定
11月12日（水）オンライン配信 10:00-17:00※予定
11月13日（木）オンライン配信＆渋谷ヒカリエ ヒカリエホール 10:00-17:00※予定
※上記内容は予告なく変更する場合がございます。
・会場：ハイブリッド開催（オンライン：EventHub、オフライン：渋谷ヒカリエ ヒカリエホール）
・参加費：無料
・SNSハッシュタグ：#GRIC2025
「GRIC2025」公式サイト(https://gric.forstartups.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=media&utm_campaign=gric2025&utm_content=third_release)
GRIC（GROWTH INDUSTRY CONFERENCE ）は、成長産業に特化した国内最大規模のハイブリッド型グローバルカンファレンス&コミュニティです。2021年1月に第1回をオンライン開催し、第2回より全セッションの日英の二言語配信を開始しました。そして第5回は「日本のスタートアップエコシステムをグローバルへ」をテーマに、初のオフラインとのハイブリッド開催を行い、世界63カ国、総登録数11,000名超の方にご参加いただきました。国内外トップティアのエコシステムビルダーが発信する"機会"、集う"場"であると共に、進化・成長を続ける挑戦者のためのコミュニティの場と位置付けております。