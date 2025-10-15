東北初、現地決済型ふるさと納税『ふるさとNow』が利府町で利用開始

アステナホールディングス株式会社

誰でも簡単にふるさと納税で地域を応援できる現地決済型ふるさと納税『ふるさとNow』が、10月15日（水）に宮城県利府町で利用開始することをお知らせいたします。

『ふるさとNow』は訪れた施設に設置されているタブレット端末でふるさと納税をすると、その場ですぐに返礼品を受け取れる仕組みです。会員登録不要で寄付に必要な情報をタブレット端末に入力するだけなので、訪問中の待ち時間でもふるさと納税をすることができます。そのため、ふるさと納税が初めての方にもお気軽にお使いいただけます。

近年、ふるさと納税の経費率の高さが一つの社会問題として取り上げられました。総務省による経費率算定基準の見直し等により、地方自治体は、さらなる経費率の削減が求められています。『ふるさとNow』は、ECモール型のふるさと納税サイトとは異なり、現地で寄付し返礼品の受け渡しとなり、配送料等の経費がかからないため、新基準対応に悩む地方自治体の経費率削減に大きく貢献できると考えております。

また、今回導入予定のゴルフ場は、仙台駅や仙台空港から近い立地条件で、都心圏内から2時間程度でアクセスができ、観光資源として注目を集めているエリアです。今回の取り組みが、利府町の観光財源の有効活用による新たな財源の創出と、地域や施設の魅力をより強く感じていただくきっかけになればと考えております。

導入施設利府町の寄付金の使い道

『ふるさとNow』を通じて集められた寄付金は下記の用途に活用されます。

1. 未来を担う子どもたちのための事業

2. 高齢者の生きがいづくりのための事業

3. 安全で快適に暮らせるまちづくりのための事業

4. スポーツ・文化振興のための事業

5. 産業（商工観光・農林水産業）振興のための事業

6. 災害復旧・復興のための事業

7. その他町長が必要と認める事業

ふるさとNowに関するお問い合せ先

e-mail：furusato-now@astena-minerva.co.jp

ふるさとNow公式HP：https://lp.furusato-now.jp/

アステナミネルヴァ株式会社

会 社 名 ：アステナミネルヴァ株式会社

所 在 地 ：石川県珠洲市上戸町北方四字177-3

代 表 者 ：代表取締役社長 清水 雅楽乃

設 立：2021年（令和3年）12月1日

U R L：https://astena-minerva.co.jp/

事業内容：ソーシャルインパクト事業のコーポレート機能