タグ・ホイヤー カレラ エクストリームスポーツ コレクションが2025年、新たなステージへ

タグ・ホイヤーの2025年を切り拓く「タグ・ホイヤー カレラ エクストリームスポーツ」コレクションの2つの新たな力強い表現。機能性を追求したデザインと高度なウォッチメイキングのノウハウとを融合させたタイムピースが、ブランドのモダンなモータースポーツ アイデンティティを形作り続けます。

精度、革新性、視覚的インパクトが凝縮された今回の新作。1つ目の「タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ エクストリームスポーツ ツインタイム」は、複数のタイムゾーンを行き来しながらも、目的意識とスピード感を持って行動する人々のために考案された新しいGMTクロノグラフ複雑機構をコレクションに加えます。これと並んで発表された2つ目の新作、フルゴールドのクロノグラフは、スポーツ・ラグジュアリーの概念を再定義し、技術的性能という視点から貴金属素材を大胆に再解釈しています。

力強いバックグラウンド

モータースポーツ史上最も危険でありながら、最も称賛されたレースの精神から生まれた「タグ・ホイヤー カレラ」コレクション。その名は、メキシコの広大な大地を舞台にした、スピードと耐久性の極限に挑む“カレラ・パナメリカーナ・メヒコ”にちなんで、ジャック・ホイヤーがつけたものです。この名前には、アドレナリン、不屈の精神、精度という価値が込められています。発表当初から「タグ・ホイヤー カレラ」は、視認性に優れたデザインと、機能に基づく精密な設計を象徴するコレクションとして位置づけられてきました。

誕生から数十年を経た今もなお、そのヘリテージはタグ・ホイヤーの最もダイナミックなクリエイションの方向性を形作り続けています。2024年に導入された新たなビジョンのもと、タグ・ホイヤーは2025年も「タグ・ホイヤー カレラ エクストリームスポーツ」コレクションの進化への取り組みを継続させています。今回発表される「タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ エクストリームスポーツ ツインタイム」とソリッドローズゴールド製「タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ エクストリームスポーツ」は、2つの大胆なステートメントを発信することにより、このラインの機能性とスタイルの幅をさらに広げます。それぞれがコレクションの勢いを継承しつつ、新たなレベルの複雑機構とクラフツマンシップを備えています。

あらゆるタイムゾーンに対応するエクストリームな精度

タグ・ホイヤーが機能的なデザインの限界を押し広げ続けるのに貢献しているのが、「タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ ツインタイム」。さまざまなタイムゾーンを自由に移動しながら活動する人のために生まれた、実用的かつ精密なクロノグラフです。国際的なレースカレンダーに沿って世界を飛び回るときでも、グローバルにつながりを保つときでも、このタイムピースに搭載されたデュアルタイム機能が目的に応じた精度を提供します。

今回、「タグ・ホイヤー カレラ エクストリームスポーツ」に初めて導入されたGMT機能は、力強いビジュアルアイデンティティを主張して登場。ティールグリーンは「タグ・ホイヤー カレラ」コレクションにおいてGMTを象徴するカラーとして採用され、ラバーストラップやセンター針、ダイヤルのアクセント、さらに夜間の視認性を向上させるホワイトのスーパールミノバ(R)を塗布したオープンワークの日付ディスクを鮮やかに彩ります。

ダイヤルから見えるのは、タグ・ホイヤーの自社製クロノグラフのレガシーを土台に開発された、TH20-02自動巻クロノグラフGMTムーブメント。垂直クラッチ、コラムホイール、シールドを象ったローター、約80時間にまで増えたパワーリザーブを特徴とするこのムーブメントは、両方向巻き上げ機構も備え、5年保証も付帯します。

素材とデザインにおける大胆な一歩として、ベゼルはフルセラミック製のツートーン構造へと進化を遂げ、タグ・ホイヤーとして初めて単一ブロックから２色のセラミックを制作。極めて要求の高いプロセスにより、2色がシャープかつシームレスに移行する表面を実現し、洗練されたデザインと耐久性、堅牢性を兼ね備えています。

スポーティでありながら洗練された魅力を放っているのが、汎用性を追求したケース構造。凹型加工を施した側面と、なめらかなサイドプロファイルにより、腕元の快適性を高めつつ、より軽く、より洗練された外観を生み出しています。

ダイヤルでは、タグ・ホイヤー シールドが視覚的な中心として機能し、オープンワークの部品を明瞭かつ意図的にまとめ上げます。モーターレーシングにインスパイアされたデザインは、ダッシュボードの計器類を彷彿とさせるサブダイヤルにも続きます。ケースバックには、勝利と卓越性を象徴する“勝利の冠”が刻印され、この時計が誇るパフォーマンスとレガシーとの深い絆を控えめながらも力強く称えています。

実用的なデュアルタイム機能を備え、タグ・ホイヤーのコアコレクションに新たな輝きを加えるこのクロノグラフは、「タグ・ホイヤー カレラ エクストリームスポーツ」が持つハイパフォーマンスな精神を余すところなく体現するモデルです。

パフォーマンスを叶えるプレシャスメタル

パフォーマンスをよりプレシャスな領域へと押し上げる「タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ エクストリームスポーツ」は、「タグ・ホイヤー カレラ」コレクションに鮮烈で斬新なエネルギーをもたらします。サーキット、モータースポーツの生々しいアドレナリンを想起させるデザインが、今回は現代的なラグジュアリーという視点で再解釈されました。

最新ローンチでは、ケースとベゼルの両方にソリッド18Kローズゴールドを採用したモデルが登場。レーシングパフォーマンスに根差したモダンラグジュアリーを大胆に主張します。

このソリッドローズゴールド製クロノグラフは、タグ・ホイヤーが基本とするレーシングコードを維持しつつ、誰が見ても納得するハイエンドな素材と仕上げを取り入れています。ローズゴールド製ケースは、サテン仕上げとポリッシュ仕上げをダイナミックに組み合わせ、立体感を生み出すことで光を捉え、「タグ・ホイヤー カレラ」の特徴である力強い幾何学性を際立たせます。この洗練された仕上げがコントラストと奥行き感を演出し、シルエットの力強さをさらに強調します。

オープンワークダイヤルにも同様のアプローチが反映されています。針やサブカウンターから、フランジ、日付ディスクに至るまで、主要な視覚要素はすべてローズゴールドで緻密に仕上げられることによって、豊かで統一感のある構成が生み出されています。中心にはタグ・ホイヤー シールドが配され、周囲の透明効果によって、内部のムーブメントが顔を覗かせ、精密なメカニズムの美しさを際立たせています。

この時計の心臓部で鼓動を刻むのが、タグ・ホイヤーが自社開発した自動巻クロノグラフムーブメント TH20-00。この高性能キャリバーは、垂直クラッチとコラムホイールに加え、双方向自動巻き上げ機構を搭載し、約80時間という驚異的なパワーリザーブを実現しています。ローターはタグ・ホイヤーのシールドを象ったデザインで仕上げられています。ケースバックには“勝利の冠”が刻印され、5年保証も付帯します。

この18Kローズゴールド製クロノグラフが「タグ・ホイヤー カレラ エクストリームスポーツ」のラインナップに加わることで、「タグ・ホイヤー カレラ」コレクションの表現力はさらに豊かなものになり、デザインとウォッチメイキング双方におけるタグ・ホイヤーの技術力と美学を示しています。

まさにこのタイムピースこそが、モータースポーツの情熱的なエネルギーを映し出すデザインと、現代のウォッチメイキングが誇るクラフツマンシップとの出会った象徴と言えるでしょう。

<タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ エクストリームスポーツ ツインタイム>



https://www.tagheuer.com/CBU2084.FT6297.html

CBU2084.FT6297 / 1,358,500円（税込予価）/ 2025年10月発売

TH20-02 / 自動巻 / オープンワークダイヤル / グレード2チタン製ケース / ケース径 44 mm / 100ｍ防水 / ティールグリーンラバーストラップ

<タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ エクストリーム スポーツ>

https://www.tagheuer.com/CBU2051.FT6273.html

CBU2051.FT6273 / 3,294,500円（税込予価）/ 2025年10月発売

TH20-00 / 自動巻 / オープンワークダイヤル / 18K 5N ローズゴールド製ケース / ケース径 44 mm / 100ｍ防水 / ブラックラバーストラップ



お問い合わせ

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン タグ・ホイヤー TEL ： 03-5635-7030