タグ・ホイヤー、フォーミュラ1(R)の75年にわたる栄光を祝した「タグ・ホイヤー カレラ トゥールビヨン クロノグラフ エクストリームスポーツ | F1(R) 75周年 リミテッドエディション」を発表

タグ・ホイヤーは、「タグ・ホイヤー カレラ トゥールビヨン クロノグラフ エクストリームスポーツ | F1(R) 75周年 リミテッドエディション」を発表し、フォーミュラ１(Formula 1(R)) の75周年を祝います。この非凡なタイムピースは、世界最高峰のモーターレーシングであるF1(R)の栄光だけでなく、「タグ・ホイヤー カレラ」コレクションの不朽のレガシーも称えています。わずか75本のリミテッドエディションであることを示すシリアルナンバーを備えたこの新作は、比類なき熟練の技術とモータースポーツのチャンピオンたちへの深い敬意とを融合させ、タグ・ホイヤーが打ち出す「Designed to Win（勝利のために）」の理念を体現しています。

モーターレーシングで鍛え上げられたレガシー

1963年のデビュー以来、モーターレーシングの卓越性を象徴する存在であり続ける「タグ・ホイヤー カレラ」。伝説のロードレース“カレラ・パナメリカーナ・メヒコ”にインスパイアされ、ジャック・ホイヤーは技術的精度、視認性、レーシングスピリットを兼ね備えたタイムピースを構想しました。こうした理念は、今に至るまで「タグ・ホイヤー カレラ」コレクションを前進させる原動力であり続けています。

1970年代、ジャック・ホイヤーがフェラーリと画期的なパートナーシップを締結し、ホイヤーがフェラーリF1(R)チームの公式タイムキーパーとなったことで、新たな時代が幕を開けました。新設されたフェラーリのフィオラノ・テストコースにおいて、ホイヤーは革新的な「ル・マン・センチグラフ」を採用。これは、正確なラップタイム計測とデータ分析を可能にする最先端装置としてF1(R)におけるフェラーリの圧倒的な優位性を支えました。1975年、フェラーリはドライバーズとコンストラクターズの両チャンピオンシップを制した際、その勝利で極めて重要な役割を果たしたのが、このホイヤーのテクノロジーでした。

この大胆なスポンサーシップは、モータースポーツのパートナーシップの在り方に革命をもたらし、F1(R)の公式ウォッチメーカーとしてのホイヤーの名声を確立する契機となりました。発表初期の数十年から、現在のフォーミュラ1(R)公式タイムキーパー (Official Timekeeper of Formula 1(R)) に至るまで、タグ・ホイヤーは一貫して時計製造とモータースポーツが交差する世界を形作ってきました。不世出の天才ドライバー、アイルトン・セナや、4度のワールドチャンピオンに輝き、その記録をさらに塗り替えようとしているマックス・フェルスタッペンといった伝説的なアンバサダーたちは、タグ・ホイヤーのDNAの中核をなす卓越性のたゆまぬ追求を体現する存在です。

チャンピオンに捧げるトリビュートウォッチ

「タグ・ホイヤー カレラ トゥールビヨン クロノグラフ エクストリームスポーツ | F1(R) 75周年 リミテッドエディション」は、1950年以来F1(R)を制してきた75人のワールドチャンピオンに捧げるトリビュートウォッチです。初開催の1950年シーズンから2024年までのいずれかの年がケースバックに刻印され、75本の限定エディションそれぞれが唯一無二のものとなっています。勝利のシンボルであるゴールドに輝く“勝利の冠”が、ケースバックに刻印されているだけでなく、サファイアガラスにもあしらわれ、勝利の精神を呼び覚まします。

このチャンピオンを称えるというコンセプトは、2025年に発表されたタグ・ホイヤーのキャンペーン「Designed to Win（勝利のために）」とも呼応しています。アイルトン・セナの言葉「I'm not designed to come second or third, I'm designed to win（私は2位や3位になるために生まれたのではない。勝つために生まれたのだ。）」にインスパイアされたこのキャンペーンは、メンタルの強さ、レジリエンス（不屈の精神）、そしてピークパフォーマンスを体現しています。

その精神をウォッチメイキングという形に落とし込み、勝利を追い求めるF1(R)の歴史の一端をコレクターに提供するリミテッドエディションです。

カレラ エクストリームスポーツの大胆な進化

「タグ・ホイヤー カレラ エクストリームスポーツ」に加わったこのリミテッドエディションは、タグ・ホイヤーの最も大胆なデザインコードをさらなる高みへと引き上げています。サテン/サンドブラスト仕上げを施したチタン製44 mmケースは、印象的なソリッド18Kイエローゴールド製固定式ベゼルを組み合わせ、ポリッシュ仕上げを施したブラックDLCコーティングのグレード5チタン製リューズとプッシュボタンが、現代的な耐久性とタイムレスな高級感を両立しています。また、一体型のブラックラバーストラップと、それにマッチするブラックDLCコーティングのチタン製バックルが、快適でスポーティーなフィット感を実現。このタイムピースのパフォーマンス志向のデザインを絶妙に引き立てています。18Kイエローゴールドコーティングを施し、ロジウムコーティングのインデックス、時分針を配することによりその魅力を高めたシグネチャーのオープンワークのダイヤルは、クロノグラフ機能を際立たせつつ、卓越した視認性を確保することで、ジャック・ホイヤーが抱いていたビジョンを忠実に再現しています。9時位置と3時位置に配されたアジュラージュ加工を施したシルバーのクロノグラフカウンターと、18Kイエローゴールド コーティングのクロノグラフ針が、コントラストを描きながら高精度を実現。同時に、ダイヤルを囲むブラックのタキメータースケールが計時性能を高めています。

さらに、タキメーターの12時位置にシルバーのF1(R)ロゴを、75の目盛りにはシルバーの公式F1(R) 75周年記念ロゴを配し、ベゼルとケースバックにも目立つようにあしらうことで、75人のF1(R)ワールドチャンピオンとのつながりを表現しています。

このタイムピースでも、オープンワークのダイヤルを通して、自社製トゥールビヨンキャリバーTH20-09を覗き見ることができます。このムーブメントは、約65時間のパワーリザーブ、コラムホイール、垂直クラッチを備え、妥協のない精度を実現しています。サファイアケースバック越しに見える装飾が施された機構は、ゴールドに輝く勝利の冠のデカルク（転写）がアクセントになっています。ダイヤルの透明部分にさりげなく浮かぶチェッカーフラッグのモチーフは、F1(R)のゴールラインを想起させ、この時計に宿るモータースポーツスピリットを際立たせます。

このタイムピースは、公式F1(R) 75周年記念ロゴ、タグ・ホイヤー ロゴ、勝利の冠をあしらった、ブラックの特製プレゼンテーションボックスに収められています。各モデルのケースバックには、F1(R)チャンピオンシップのいずれかの年が刻印され、それぞれが独自のストーリーを持つ一本として仕上げられています。ケースからダイヤル、ストラップ、ムーブメントの隅々に至るまで、タグ・ホイヤーの精度と性能への揺るぎないこだわりが息づいています。

タグ・ホイヤーの創業165周年を飾る時計製造の金字塔

今年創業165周年を迎えたタグ・ホイヤーは、熟練の技、大胆不敵なイノベーション、勝利のスリルを融合させたリミテッドエディションでその発展を加速させます。そして、揺るぎないブランドの推進力として、世界で最も著名なドライバーたちとの深い絆を力強く表明します。画期的な時計製造技術と豊かなモータースポーツのレガシーを融合させることにより、タグ・ホイヤーは単なるコレクター向けのマスターピースだけでなく、過去のチャンピオンたちを称え、現在の私たちを鼓舞し、未来の勝利を形作る――その壮大な夢を高らかに宣言します。

＜タグ・ホイヤー カレラ トゥールビヨン クロノグラフ エクストリームスポーツ | F1(R) 75周年記念 リミテッドエディション＞

https://www.tagheuer.com/CBU5051.FT6272.html

CBU5051.FT6272 / 5,984,000円（税込予価）/ 2025年12月発売予定

TH20-09 / 自動巻 / 18K 3N イエローゴールド コーティングのブラックダイヤル / グレード2チタン製ケース / ケース径 44 mm / 100ｍ防水 / ブラックラバーストラップ



