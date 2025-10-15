「熊本マスターズジャパン2025」にてアキッパでの公式駐車場運営が決定

akippa株式会社

スマート駐車場アプリ「アキッパ（akippa）」を運営するakippa株式会社（代表取締役社長 CEO：金谷元気）は、2025年11月11日（火）～16日（日）に熊本県熊本市の熊本県立総合体育館で開催される国際バドミントン大会「熊本マスターズジャパン2025」にて、15日（土）・16日（日）の2日間公式駐車場運営を行うことが決定しました。

アキッパにて「事前予約制」として公式駐車場を運用することで、試合を観に来た来場者が安心してアクセスできる環境づくりをおこない、会場周辺で発生する駐車場不足の解消に取り組みます。なお昨年の初導入時にトラブルなく運用できた実績を踏まえ、本年もアキッパでの運営が決定しました。

公式駐車場の予約は10月15日（水）10：00から開始予定です。

詳細は以下の特設ページよりご確認ください。

▼熊本マスターズジャパン2025 特設ページ

https://www.akippa.com/event/kumamotomasters

「熊本マスターズジャパン」は世界トップクラスの選手が集う国際バドミントン大会であり、熊本市の熊本県立総合体育館を会場に開催されます。しかし同会場には来場者向けに提供できる駐車場がなく、大規模イベント特有の課題となっていました。

アキッパでは昨年、九州森林管理局の駐車場を大会期間中に事前予約制の公式駐車場として運用しました。その結果トラブルなく運営できたことから、今年も同駐車場を公式駐車場として活用することが決定しました。

事前に駐車場を予約できることで、来場者は安心して会場へアクセスできるとともに、周辺でのうろつき運転を減らし、交通混雑の緩和に寄与します。

また熊本県立総合体育館は、アキッパが2020年より連携しているプロバスケットボールクラブ「熊本ヴォルターズ」のホームアリーナでもあり、周辺には既に予約可能な駐車場が点在しています。（※1）

また県内では「やつしろ全国花火競技大会」や「さざ波フェスタ」など大規模イベント時にも公式駐車場を担ってきており（※2）、これまでに培った地域での認知と実績を活かして本イベントでもアクセス向上に取り組んでまいります。

アキッパは今後も全国の国際大会や地域イベントと連携し、来場者が快適に楽しめる環境づくりに努めてまいります。

■熊本マスターズジャパン2025 駐車場予約について

予約開始日時：

10月15日（水）10：00から

利用可能日：

2025年11月15日（土）・16日（日）

利用時間：

8:30～20:00

対象駐車場：

九州森林局駐車場

料金：

1日 / 1,200円

駐車券の購入方法

1、アキッパへの会員登録（無料）

駐車場の予約にはアキッパへの会員登録が必要です。既にアキッパへの会員登録が完了している方は、登録済みの内容でご利用いただけます。

2、有料駐車場を予約

ご希望の公式駐車場と利用日を選択し、決済して購入します。

3、駐車場を使う

それぞれの指定ルートでご来場ください。ご来場の際は駐車券の印刷およびダッシュボードへの掲示をお願いします。

■熊本マスターズジャパン2025 概要

日程：

2025年11月11日（火）～16日（日）

会場：

熊本県熊本市 熊本県立総合体育館

公式HP：

https://kumamotomasters-japan.com/

主催：

公益財団法人日本バドミントン協会

主管：

熊本県バドミントン協会

※1 取り組みの詳細はこちら▼

akippaがプロバスケットボールチームの「熊本ヴォルターズ」と提携！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000267.000016205.html

※2 これまでの提携事例はこちら▼

https://www.akippa.com/partnership

■アキッパ（akippa）とは

https://www.akippa.com/

駐車場のシェアリングサービス。月極駐車場の未契約区画や個人宅の車庫・空き地・商業施設など空いている場所を時間貸し駐車場としてスマホから簡単に貸し出せ、ドライバーはWebまたはアプリから事前予約・事前決済して利用できる。スペースの貸出や会員登録は無料。全国に常時5万5000件以上予約できる駐車場を確保しており、スポーツ観戦やイベント・通勤・帰省・旅行などさまざまな用途での車移動時に利用されている。これまでに50以上の自治体・スポーツクラブと連携し、交通渋滞や駐車場不足などの困りごと解決に取り組んでいる。また駐車場をシェアすることは、遊休資産の活用、排出ガス削減につながることからSDGsにも貢献できる。現在の会員数は累計490万人（2025年10月時点、貸主は含まない）。

■akippa株式会社

本社：大阪府大阪市浪速区（東京オフィス：東京都千代田区）

代表者：代表取締役社長 CEO：金谷元気

設立：2009年2月2日

資本金：20億円（資本準備金含む）

事業内容：駐車場予約アプリ「アキッパ」の運営

HP：https://akippa.co.jp/

