無料オンラインカンファレンス登壇のお知らせ【PR GROWTH DAY】IDEAと施策次第でブランド認知は爆上げできる!

株式会社ネオマーケティング

株式会社ネオマーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役：橋本 光伸）は、narrative株式会社（本社：東京都港区、代表者：小原 崇幹）主催のカンファレンスに登壇いたします。

お申し込みは上記のURLからお願いいたします。

イベント概要

※同業他社様のお申込み、個人でのお申込みはお断りしております。あらかじめご了承ください。

【概要】

IDEAと施策次第でブランド認知は爆上げできる！

■課題

近年、SNSや動画プラットフォームの普及によって、

消費者がブランドに触れる接点は劇的に増えています。

しかし同時に、情報量が爆発的に増加し、従来型のPRや広告施策だけではブランドの存在感を示すことが難しい時代となりました。多くの企業が抱える課題は明確です。

- 認知を一気に拡大する突破口が見つからない- 消費者に「選ばれる」ブランド設計ができていない

■解決方法

その解決方法は、単なる広告出稿ではなく、IDEAと多角的な施策を掛け合わせることです。複数の手法を組み合わせることで、ブランド認知は大きく跳ね上がります。

- SNSごとの特徴を活かしたPR- 動画によるストーリーテリング- 体験型コンテンツ- マンガを用いた共感の創出- リサーチによる裏付け

今回開催する「PR GROWTH DAY」では、各領域のプロフェッショナル7社が集結。

最新事例と具体的なノウハウを余すことなく共有します。

ブランド認知を高めたい広報・マーケティングご担当者様が

「実践にすぐ活かせる知見」を一気に学べます！

■こんな方におすすめ

- 「広告を出しても成果が頭打ち…」と感じている方- SNSや動画を使ったPRの“勝ち筋”を知りたい方- ブランドを一気に跳ねさせる実践ノウハウを探している方- 最新事例を参考に、明日から動ける施策を見つけたい方- 自社のPR戦略にブレイクスルーを起こしたい方

※セッション内容は予告なく変更することがございますので、ご了承ください。

https://nrtv.co.jp/pr-growth-day/(https://nrtv.co.jp/pr-growth-day/)

【ネオマーケティング登壇情報】

■概要

・登壇日時

2025年10月28日（水）16:00～16:30

・タイトル

「データ」がPR戦略を変える！認知と信頼を獲得するリサーチPR

・登壇内容

「広告を出しても成果が頭打ち」「ブランドがなかなか“選ばれない”」──

こんな多くの企業が直面するこの課題を打破する有効手段がリサーチPRです。

調査データという確かな“ファクト”を活用すれば、以下のような成果を得ることができます。

・メディアに取り上げられやすい“ニュースの種”になり、認知を一気に拡大

・生活者が共感し、選びたくなる“ストーリー”に変換され、信頼を獲得

・広告では届かなかった層にまでブランドの存在感を浸透

今回はネオマーケティングが実際に手掛けた事例を交えて解説します。

・ニュース化する調査テーマの選び方

・データを共感と信頼に変えるストーリーテリング術

・認知とブランド設計を同時に実現した成功事例

「調査PR」という突破口で、認知も信頼も同時に手に入れるブランド成長の道筋がわかるセッションです。

■登壇者

高橋 勇策

株式会社ネオマーケティング

コミュニケーションプランニング部 ストラテジックプランナー

マーケティングプランナーとして三菱電機のハウスエージェンシーにてキャリアをスタート。

その後、株式会社大広で22年にわたりストラテジックプランナーとして戦略立案に従事。新商品開発・ブランディング・統合コミュニケーション・デジタルコンテンツ開発等に携わる。

【開催概要】

開催日時｜2025年10月28日 (火) 13:00 - 16:30

参加料 ｜無料

視聴方法｜オンライン

■narrative株式会社について

所在地：東京都港区東麻布2-32-7-3F

代表者：小原 崇幹

事業内容：マーケティング事業/HR事業/PR事業

URL：https://nrtv.co.jp/

■株式会社ネオマーケティングについて

所在地：東京都渋谷区南平台町16-25 養命酒ビル11F

代表者：代表取締役 橋本光伸

資本金：8,574万円

事業内容：マーケティング支援事業

URL：https://corp.neo-m.jp/

【本リリースに関するお問合せ先】

ネオマーケティング広報事務局 担当：今泉

Tel：03-6328-2881

E-Mail：press@neo-m.jp