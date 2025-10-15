これまでのテーマ・絵本・映画に登場したすみっコたちのお気に入りが散りばめられたすみっコぐらし新テーマ『すみっコのおきにいり』より各種アイテムを新発売！
サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区）は、「すみっコぐらし」より『すみっコのおきにいり』テーマの新アイテムを2025年11月上旬頃から全国の販売店やネットショップにて発売します。
好きなことに囲まれて、いつもよりちょっぴりごきげんなすみっコたち。これまでの様々なテーマ・絵本・映画に登場したお気に入りの小物が散りばめられ、思わずじっくり眺めたくなるデザインを、普段使いしやすいタッチで描いています。
なにがすみっコたちのお気に入りなのか、探す楽しさを味わえること間違いなし！トレンドのマスコットキーホルダーやフィギュアのような半立体マグネットなど、新形態のアイテムも多数登場します。
～『すみっコのおきにいり』テーマ～
好きなことに囲まれて、
いつもよりちょっぴりごきげんなすみっコたち。
いろんなお気に入りがあるけど、どれが1番好きなのかな？
…やっぱり、みんないっしょに
「すみっこ」で過ごす時間が1番のお気に入りなんです。
すみっコぐらし『すみっコのおきにいり』テーマについてはこちらのサイトからご覧いただけます。
●すみっコぐらし通信（オフィシャルサイト）
https://www.san-x.co.jp/sumikko/
●サンエックスネットショップはこちら
https://shop.san-x.co.jp/?netfooter
●ショップリストはこちら（店舗ごとに取り扱い商品が異なります。）
https://www.san-x.co.jp/shoplist/index.html
※全国のすみっコぐらしshop５店舗にて、2025年10月25日（土）～先行販売いたします。
https://www.san-x.co.jp/blog/store/2025/10/pop-up-shopopen.html
アイテム一例
～イチオシ商品ピックアップ（一部）～
・メモパッド（各385円※税込）：本文４種丁合
・B6SPノート（各605円※税込）：Wスプリング製本
・シークレットメモ（各275円※税込）：全６種(5+シークレット1)・本文２種丁合
・クリアホルダー（各198円※税込）
・ミニインデックスホルダー（A６）（各220円※税込）
・レターセット（各495円※税込）：便せん封筒４種丁合
・シール（各220円※税込）
・ぬいぐるみペン（各1,540円※税込）
・チャーム付キャップ（各418円※税込）：３本入り
・Ain消しゴム(ミニ)（各110円※税込）：全４種
・ペンポーチ（1,980円※税込）：塩ビ+合皮製
・ポーチ（2,200円※税込）：ポリエステル・内ポケット付・刺繍アップリケ付
・フラットポーチ（各990円※税込）：合皮製・カラビナ付
・ミニワレット（3,080円※税込）：合皮製
・トートバッグ（2,640円※税込）：帆布製・刺繍アップリケ付
・シーンマグカップ（各2,530円※税込）：陶器製 ※電子レンジ、食洗器、オーブン使用不可
・フィギュアマグネット（各880円※税込）
・マスコットキーホルダー（各1,760円※税込）
・てのりぬいぐるみ（各1,540円※税込）：全6種
・てのりぬいぐるみ（各1,540円※税込）：全6種
・むにっとぬいぐるみ（各2,640円※税込）：もーちもち素材
・クッション（4,620円※税込）
■すみっコぐらしとは
2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。
▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/
●すみっコぐらしの最新情報はSNSをチェック！
グッズやイベント情報を随時更新中！
▼すみっコぐらし通信（San-X ネット）
https://www.san-x.co.jp/sumikko/
▼すみっコぐらし公式X
https://twitter.com/sumikko_335
■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）
リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。
(C)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.