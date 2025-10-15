大ヒット異世界ＢＬ『腐男子召喚 ～異世界で神獣にハメられました～』第12巻通常版＆特装版が12月10日に発売決定!! 本日より予約受付スタート!!

累計160万部（紙＋電子）を突破した大人気異世界BL『腐男子召喚～異世界で神獣にハメられました～』（著・藤咲もえ）12巻の発売が決定いたしました。


2019年12月の第１巻発売以降、読者の間で爆発的に話題となり、巻数、重版を重ねている本作。12月10日に発売となる第12巻では通常版に加え、大好評の描き下ろし小冊子ボイス付きの特装版を発売！小冊子は大ボリューム、なんと40P！しかも小冊子を読みながら声優さんの声を聞くことが出来るというたまらない仕様です。収録エピソードは「童話パロ：人魚姫」編!!


キャストは合津原琴音役を石谷春貴さん、凪役を佐藤拓也さん、皓役を村瀬歩さん、桜庭遥役を興津和幸さんが担当。


10月15日から全国各書店で予約受付が開始。サイン会も開催予定です！


◆【描き下ろし40P小冊子ボイス付き】特装版が発売！

ファンの皆様からの熱いご要望にお応えして、2025年12月10日発売の『腐男子召喚～異世界で神獣にハメられました～』第12巻も通常版に加え、特装版を発売いたします。


今回の特装版は大好評の小冊子付き。ドドンと大ボリュームの40Pです。


しかも！ただの小冊子ではなく、小冊子についている二次元バーコードを読み込むことでセリフを声で聞くことができる「ボイス付き小冊子」です。



＜第12巻描き下ろし小冊子ボイス付き特装版introduction＞


大ヒット異世界ＢＬ、描き下ろし小冊子ボイス付き特装版!!


≪キャスト≫


合津原琴音役：石谷春貴さん　


凪役：佐藤拓也さん


皓役：村瀬歩さん


桜庭遥役：興津和幸さん



小冊子収録のスペシャルエピソードは「童話パロ：人魚姫」編!!


人間の王子ハルに恋をしてしまった人魚の皓。ハルにもっと近づきたいと願った皓は、魔導師・凪に人間の姿に変えてもらうが、その代償は声を失ってしまうことだった。皓とハル、二人の恋の行方は―――!?　


【※本編内容は通常版と同じです。】



◆描き下ろし小冊子キャスト

◆10月15日から全国各書店様で予約受付開始・法人限定特典あり

本日、10月15日から全国各書店様にて第12巻通常版、描き下ろし小冊子ボイス付き特装版の予約受付を開始いたします。また、アニメイト、コミコミスタジオ、ホーリンラブブックスでご予約、ご購入いただいた方には限定特典が付きます。


その他書店様の特典についてはマージナル編集部公式Xアカウント（@futabashaBL(https://x.com/futabashaBL)）で告知予定です。



＜書店特典リスト＞


●アニメイト　【有償】描き下ろし16P小冊子　【通常】4Pリーフレット


●コミコミスタジオ　【有償】描き下ろし20P小冊子　【通常】4Pリーフレット


●ホーリンラブブックス　【有償】描き下ろし16P小冊子　【通常】4Pリーフレット


◆アニメイト池袋本店にてサイン会を開催！

＜イベント詳細＞


【『腐男子召喚～異世界で神獣にハメられました１２.』発売記念　藤咲もえ先生サイン会】



日時：2026年1月24日（土）


【1回目】開場12：30　開演13：00


【2回目】開場14：30　開演15：00



会場：animate hall WHITE (アニメイト池袋本店 9F)



全国アニメイトにて対象商品をご予約（全額内金）いただいたお客様に、応募シリアルをお渡しいたします。


応募方法など詳細については、下記HPをご確認ください。


https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114076



◆作品概要

『腐男子召喚～異世界で神獣にハメられました～』


著：藤咲もえ


レーベル：マージナルコミックス


第１巻～11巻　好評発売中



＜12月10日発売＞


第12巻通常版　定価：760円＋税　ISBN：978-4-575-38229-7


第12巻描き下ろし小冊子ボイス付き特装版　定価：1250円＋税　ISBN：978-4-575-38230-3



★双葉社BLコミックス公式サイト　https://fr.futabasha.co.jp/special/bl/


★レーベル公式Xアカウント　@futabashaBL(https://x.com/futabashaBL)



＜第12巻introduction＞


累計160万部突破（紙+電子累計）の大ヒット異世界ＢＬ、「邪眼」編!!!　


邪眼を有する玄武の皓。いつもは封じられている邪眼だが、50年に一度その封印が弱まり、皓の世界は醜いものへと反転してしまう。御子のハルと離れていた200年を取り戻すべく平静をよそおう皓だが、とうとう限界を迎えてしまった。皓を救うため、ハルは元玄武でもある凪に助言を求めに行くが――


玄武カップルの愛と絆が心を打つ第12巻！　描き下ろしも収録!!