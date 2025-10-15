僕が見たかった青空11名がEX大衆 表紙＆巻頭に登場！　これまで“見たことがなかった”美しさを追求

株式会社双葉社撮影/加藤アラタ・双葉社

10月18日（土）に「僕青祭2025」を控える僕が見たかった青空。12月17日には７ｔｈシングル発売も決定している“僕青”より、6thシングル青空組11名が、10月15日（水）発売の月刊アイドル誌『ＥＸ大衆11月号』の表紙＆巻頭に登場いたします。

今回は「美しい11人のプリズム」をテーマに、安納蒼衣、岩本理瑚、金澤亜美、杉浦英恋、須永心海、西森杏弥、早崎すずき、持永真奈、八木仁愛、柳堀花怜、吉本此那の「美しさ」を徹底的に追求して撮影。オーディション３万５０００人以上の中から選ばれた11名のこれまで見たことがなかったような、かっこよくも美しいグラビアに仕上がっております。

ポストカードA

ポストカードB

ポストカードC

またメンバーのインタビューを中心としたドキュメンタリーでは、「昨日の葛藤と明日への希望」をテーマに、１００００字を超える読み応え抜群の内容に。話題となった「結成２周年記念ライブ」でのリーダー・塩釜菜那の「私たちはオワコンじゃないんだ」発言に対するメンバーの想いや、９月23日に開催され成功を収めた「青空組単独公演」の手ごたえ、さらには持永真奈の卒業や安納蒼衣の雲組への移動のことまで大ボリュームでお届けしています。

付録・ポスター

撮影/加藤アラタ・双葉社『EX大衆』11月号

定価：1,000円（税込）

判型：A4判、112ページ

ネット書店、全国書店にて予約受付中

僕が見たかった青空

乃木坂46公式ライバルとして誕生し、オーディションの応募総数35678名の中から選ばれた23名が2023年8月30日にデビューシングル「⻘空について考える」でデビュー。デビューシングルはオリコン週間シングルランキング3位、Billboardチャートヒートシーカーズ3週TOP 10入り。同年『第65回輝く！日本レコード大賞』「新人賞」を受賞。6月15日(日)に結成2周年記念を迎え、8月6日(水)に6thシングル「視線のラブレター」を発売し、Billboard JAPAN週間シングルセールスチャート“Top Singles Sales”で、自己最高となる初週売上10万枚を突破し、初登場2位を獲得した。