株式会社mov、Vue Fes Japan 2025にゴールドスポンサーとして協賛

株式会社mov

店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」および業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、2025年10月25日（土）に大手町プレイスホール&カンファレンス（東京都千代田区）にて開催される「Vue Fes Japan 2025」に、ゴールドスポンサーとして協賛することをお知らせいたします。

■協賛の背景

movは「日本のポテンシャルを最大化する」という使命を実現すべく、インバウンド支援事業では業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」の運営およびインバウンド専業のコンサルティングサービスの提供と、店舗支援事業では店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」の運営をしています。「口コミコム」ではVue.jsを中核としたUI構築を行なっており、その優れた開発体験を日々感じています。カンファレンスへの協賛を通じて、この素晴らしい技術を支えるコミュニティ発展の一助になれればと考えています。

■株式会社mov Engineer 大垣 祐介コメント

このたび、Vue.js日本最大級のカンファレンスであるVue Fes Japan 2025にスポンサーとして参加できることを大変光栄に思います。

Vue.jsとその豊かなエコシステムは、私たちのプロダクトにおいて欠かせない技術となっており、その成長に重要な要素です。

本イベントでセッションでの学びや参加者の皆さまとの交流を通じて、コミュニティ、ひいてはフロントエンド開発の発展に少しでも貢献できれば幸いです。

また、今回はブースも出展いたします。

ご参加いただく皆さまと直接お話しできることを楽しみにしておりますので、ぜひ気軽にお立ち寄りください。

■ブース出展について

当日の出展ブースでは、mov所属のエンジニアが制作したオリジナルインバウンドクイズをご用意しております。movが向き合う"インバウンド市場"に、ご参加される皆様にも触れていただける企画です。クイズの正解者には景品もありますので、ぜひお立ち寄りください。



movエンジニアのテックブログはこちら

https://note.com/mov_pr/m/m6492b9383ea6

◾「Vue Fes Japan 2025」開催概要

日時：2025年10月25日（土）

会場：大手町プレイスホール&カンファレンス（東京都千代田区）

ホームページ：https://vuefes.jp/2025/

◾チケット情報

参加費：有料・要申込

一般チケット：8,000円

チケット購入はこちら(https://vuefes.jp/2025/ticket)から

■採用について

現在、全職種、積極的にメンバーを募集しています。最新の採用情報は下記のサイトをご確認ください。

詳細を見る :https://recruit.mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=vuefes2025

■口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」

口コミコムは、国内外の口コミサイトを“もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

口コミコムをもっとくわしく見る :https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=vuefes2025

■業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。

訪日ラボをもっとくわしく見る :https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=vuefes2025

■会社概要

会社名：株式会社mov

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

URL：https://mov.am/(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=vuefes2025)

■事業内容

・口コミコムの運営(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=vuefes2025)

・口コミアカデミーの運営(https://academy.kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=vuefes2025)

・訪日ラボの運営(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=vuefes2025)

・訪日コムの運営(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=vuefes2025)

■このリリースに関するお問い合わせ

pr@mov.am