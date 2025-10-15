「JUN&ROPE」が、ブランド初のデジタルゴルフコンペ「ジュンロペコンペ DIGITAL CUP」 を開催！国内最大級シュミレーションゴルフ「GOLFZON」とのコラボで実現
株式会社ジュン（本社：東京都港区／代表：佐々木進、以下「ジュン」）が展開するゴルフウエアブランド「JUN&ROPE (ジュン アンド ロペ) 」は2025年10月15日（水）～11月16日（日）の期間、全国の「GOLFZON (ゴルフゾン)」導入店舗で参加可能な「ジュンロペコンペ DIGITAL CUP」を開催いたします。
本イベントは、同じくジュンが展開するゴルフ場「ロペ倶楽部」を舞台とし、全国のゴルファーが自分の好きな時間・場所でスコアを競い合える、ブランド初のデジタル形式によるゴルフコンペとなります。
【大会詳細】
名称｜ジュンロペコンペDIGITAL CUP
開催期間｜2025年10月15日（水）～11月16日（日）
開催施設｜全国の「GOLFZON」導入施設
開催コース｜ロペ倶楽部（OUT9ホール）
参加方法｜「GOLFZON」導入施設のラウンドシュミレーターで「GOLFZON LIVE FESTIVAL」を選択、「ジュンロペコンペDIGITAL CUP」を選択してプレー。
賞品｜2025年12月19日（金）開催の「JUN＆ROPE Premium Golf Invitational 2025」へのご招待や、ロペ倶楽部のプレー券、「JUN＆ROPE」の商品券をご用意。
「ジュンロペコンペDIGITAL CUP」の大会詳細は、下記の特設サイトから。
詳細を見る :
https://www.junandrope.jp/news/junrope_digitalcup_2025aw/
【GOLFZON Japan】
GOLFZONは世界での導入台数が約50,000台（日本国内は約3,000台）とシミュレーションゴルフ機器メーカーのリーディングカンパニーです。
https://golfzon.jp/
【ロペ倶楽部】
「JUN CLASSIC COUNTRY CLUB」の姉妹コースとしてオープン。
なだらかな丘陵地に広がる開放感に満ちたコース。和風のクラブハウスや敷地内から湧き出る天然温泉の露天風呂に宿泊施設、和風レストラン、サンタフェのムードあふれるテラスレストランなど、充実した施設は女性に人気が高く、リゾートゴルフとしても気軽にお楽しみいただけます。
https://www.ropeclub.com/
