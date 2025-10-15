【青梅市】#おうめ推しデジタルアートコンテストを今年も開催！

株式会社ポニーキャニオン

　東京都青梅市では2022年（令和4年）より移住・定住促進事業を開始し、”住む・暮らす場所”としての青梅の魅力発信に力を入れています。初年度である2022年度から開催している「#おうめ推しデジタルアートコンテスト」を今年も開催、募集をスタートしました。




　４回目を迎える今回は、青梅の推しポイントをより具体的に探し・みつけ・投稿をしていただくために、５つのサブ・テーマ（サブ・ハッシュタグ）を設けました。


特設サイトはこちら :
https://myome.jp/event/digital-art-contest2025/

■テーマ


　青梅で暮らしたり時を過ごしたりする中で発見した、青梅の魅力が伝わる写真や画像 　
〇メイン・ハッシュタグ


　#おうめ推し


〇サブ・ハッシュタグ：下記の５つからひとつをお選びください


　#おうめ暮らし


　#おうめの自然


　#おうめを味わう


　#おうめで子育て


　#おうめで遊ぶ



■応募期間


　2025年10月14日(火)～2026年1月31日(土)23:59



■応募方法・手順　※前回から変更点があります。


【１】Instagramのアカウントが無い場合は、新規でアカウントを取得、「公開設定」にする


　↓


【２】青梅市移住定住プロモーション公式アカウント(https://www.instagram.com/my_home_my_ome/)をフォロー


　↓


【３】投稿する写真や画像を用意する


　　　応募期間中の投稿であれば、応募期間より前に撮影・作成したものでもご応募可能


　↓


【４】キャプション（本文）内で公式アカウントにメンションをし、


　　　メインのハッシュタグ、サブのハッシュタグをつけ、応募期間中にInstagramから投稿


　　　▼下記をコピー、または特設サイト(https://myome.jp/event/digital-art-contest2025/)からもコピーできます


　　　@my_home_my_ome #おうめ推し #おうめ暮らし


　　　@my_home_my_ome #おうめ推し #おうめの自然


　　　@my_home_my_ome #おうめ推し #おうめを味わう


　　　@my_home_my_ome #おうめ推し #おうめで子育て


　　　@my_home_my_ome #おうめ推し #おうめで遊ぶ



前回の受賞作品はこちら（公式サイト） :
https://myome.jp/news/953/

■賞品


　優秀作品に選ばれた10名の方には、約１万円分の青梅産品を贈呈いたします。



　※優秀作品に選ばれた方には、InstagramのDM（ダイレクトメール）からご連絡、賞品の発送先等を確認いたします。優秀賞は後日、本サイトに掲載をいたしますので、応募作品のオリジナルデータのご提供をお願いいたします。事務局よりご連絡をする際、ご回答期日もあわせてお伝えいたします。期日までに回答が無い場合は、当選が無効となります。ご了承ください。




これから迎える秋の行楽シーズンに青梅を訪れてみてはいかがでしょうか？たくさんのご応募、お待ちしております！




株式会社ポニーキャニオンが本プロモーションの企画・制作・運営を担当しています。