【青梅市】#おうめ推しデジタルアートコンテストを今年も開催！

株式会社ポニーキャニオン

東京都青梅市では2022年（令和4年）より移住・定住促進事業を開始し、”住む・暮らす場所”としての青梅の魅力発信に力を入れています。初年度である2022年度から開催している「#おうめ推しデジタルアートコンテスト」を今年も開催、募集をスタートしました。

４回目を迎える今回は、青梅の推しポイントをより具体的に探し・みつけ・投稿をしていただくために、５つのサブ・テーマ（サブ・ハッシュタグ）を設けました。

特設サイトはこちら :https://myome.jp/event/digital-art-contest2025/

■テーマ

青梅で暮らしたり時を過ごしたりする中で発見した、青梅の魅力が伝わる写真や画像

〇メイン・ハッシュタグ

#おうめ推し

〇サブ・ハッシュタグ：下記の５つからひとつをお選びください

#おうめ暮らし

#おうめの自然

#おうめを味わう

#おうめで子育て

#おうめで遊ぶ

■応募期間

2025年10月14日(火)～2026年1月31日(土)23:59

■応募方法・手順 ※前回から変更点があります。

【１】Instagramのアカウントが無い場合は、新規でアカウントを取得、「公開設定」にする

↓

【２】青梅市移住定住プロモーション公式アカウント(https://www.instagram.com/my_home_my_ome/)をフォロー

↓

【３】投稿する写真や画像を用意する

応募期間中の投稿であれば、応募期間より前に撮影・作成したものでもご応募可能

↓

【４】キャプション（本文）内で公式アカウントにメンションをし、

メインのハッシュタグ、サブのハッシュタグをつけ、応募期間中にInstagramから投稿

▼下記をコピー、または特設サイト(https://myome.jp/event/digital-art-contest2025/)からもコピーできます

@my_home_my_ome #おうめ推し #おうめ暮らし

@my_home_my_ome #おうめ推し #おうめの自然

@my_home_my_ome #おうめ推し #おうめを味わう

@my_home_my_ome #おうめ推し #おうめで子育て

@my_home_my_ome #おうめ推し #おうめで遊ぶ

前回の受賞作品はこちら（公式サイト） :https://myome.jp/news/953/

■賞品

優秀作品に選ばれた10名の方には、約１万円分の青梅産品を贈呈いたします。

※優秀作品に選ばれた方には、InstagramのDM（ダイレクトメール）からご連絡、賞品の発送先等を確認いたします。優秀賞は後日、本サイトに掲載をいたしますので、応募作品のオリジナルデータのご提供をお願いいたします。事務局よりご連絡をする際、ご回答期日もあわせてお伝えいたします。期日までに回答が無い場合は、当選が無効となります。ご了承ください。

これから迎える秋の行楽シーズンに青梅を訪れてみてはいかがでしょうか？たくさんのご応募、お待ちしております！

株式会社ポニーキャニオンが本プロモーションの企画・制作・運営を担当しています。