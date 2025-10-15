º£¤òÀ¸¤¤ëÎÏ¤ò¥¢ー¥È¤Ç¡ª À¤³¦Åª¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡Ø¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³ ¤¦¤Á¤ïÏÃ¡Ù½ÐÈÇµÇ°¥Èー¥¯¥·¥çー¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ 11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«ºÅ
À¤³¦Ê¸²½¼Ò¤Ï¡¢À¤³¦Åª¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³¤µ¤ó¤¬¤¦¤Á¤ï¤ò¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥¢ー¥È¤È¡¢¿´¤Ë¶Á¤¯¸ÀÍÕ¤ò°ìºý¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡Ø¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³¡¡¤¦¤Á¤ïÏÃ¡Ù¤ò2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²È¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¡×--¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÃæ¤Ç¥³¥·¥Î¤µ¤ó¤¬¼«¤é¤ËÌä¤¤¤«¤±¡¢Ì´Ãæ¤ÇÉÁ¤Â³¤±¤¿¡È¤¦¤Á¤ï¥¢ー¥È¡É¡£¤½¤ÎÁí¿ô¤Ï¤Ê¤ó¤È200ÅÀ°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤¿56ÅÀ¤ò¼ýÏ¿¡£ÎÏ¶¯¤¯¤â²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥¢ー¥È¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»¨»ï¡Ø²ÈÄí²èÊó¡Ù¡Ê2022Ç¯·ÇºÜ¡Ë¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿Ï¢ºÜ¡Ö¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³¤µ¤ó ¿´¤Ë¶Á¤¯¡È¤¦¤Á¤ïÏÃ¡É¡×¤ò¤â¤È¤ËºÆ¹½À®¤µ¤ì¤¿ËÜ½ñ¤Ï¡¢ÆÉ¤à¿Í¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÍ¦µ¤¤ÈÈþÅª»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢ー¥È¤Î¸ÀÍÕ½¸¤Ç¤¹¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Úー¥¸¤ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤âÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³¡¡¤¦¤Á¤ïÏÃ¡Ù½ÐÈÇµÇ°¥Èー¥¯¥·¥çー¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ³«ºÅ
¢¡Æü»þ¡§2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë14»þ～¡Ê15»þ30Ê¬½ªÎ»Í½Äê¡Ë
¢¡²ñ¾ì¡§Âç³À½ñÅ¹ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥ºÅ¹(https://www.books-ogaki.co.jp/stores/%E9%BA%BB%E5%B8%83%E5%8F%B0%E3%83%92%E3%83%AB%E3%82%BA%E5%BA%97)
¢¡Äê°÷¡§30Ì¾ÍÍ
¢¡»²²Ã¾ò·ï¡§Âç³À½ñÅ¹ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥ºÅ¹¤Ë¤Æ¡Ø¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³¡¡¤¦¤Á¤ïÏÃ¡Ù¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎÊý
¢¡±þÊçÊýË¡¡§https://www.sekaibunka.com/news/cat1/161.html
¢¡Äù¤áÀÚ¤ê¡§2025Ç¯11·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë17:00Ëø
¢¨ÂÐ¾Ý½ñÀÒ¤Ï¡¢³«ºÅÅöÆü¡¢Âç³À½ñÅ¹ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥ºÅ¹¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨³«ºÅÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Âç³À½ñÅ¹ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥ºÅ¹¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤¿¤Ï¡¢¥ì¥·ー¥È¤Ê¤ÉÆ±Å¹¤Ç¤Î¹ØÆþ¾ÚÌÀ¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤òÅöÆü²ñ¾ì¤Ç¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Äê°÷¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤«¤¿¤Ø¤Ï¡¢±þÊçÄù¤áÀÚ¤ê¸å¡¢1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë¤´°ÆÆâ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.sekaibunka.com/news/cat1/161.html
¥³¥·¥Î¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤È¥¢ー¥È¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤
¡ÖÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤Ç¤¢¤ë¤¦¤Á¤ï¤ò»È¤Ã¤¿¥¢ー¥È¤ò¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¤Æ¡£»ä¤Ïº¬¤Ã¤«¤é¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢½ñ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤âÁ°¸þ¤¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³¤µ¤ó¤è¤ê¡Ë
Ãø¼Ô¾Ò²ð¡¡¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³
1939Ç¯¡¢ÂçºåÉÜ´ßÏÂÅÄ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡£Åìµþ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¡¢¥Ñ¥ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë22Ç¯´Ö»²²Ã¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥óÈþ½Ñ´Û¤äËÌµþ¡¢¥¥åー¥Ð¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þー¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ç¤â¥·¥çー¤ò³«ºÅ¤·¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÊ¸²½¸òÎ®¤ò¼ÂÁ©¡£¥ª¥Ú¥é¡ØËâÅ«¡Ù¤ä¡ØÄ³¡¹É×¿Í¡Ù¡¢¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ØÂÀÊ¿ÍÎ½ø¶Ê¡Ù¡Ê¥È¥Ëー¾Þ¥Î¥ß¥Íー¥È¡Ë¡¢ÉñÂæ¡Øº× GALA¡Ù¡¢ÏÂÂÀ¸Ý½¸ÃÄ¡¦DRUM TAO¤ÎÉñÂæ°áÁõ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥æ¥Ë¥Ûー¥à¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢²Ö²Ð¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¿©¡¢À¸³èÁ´ÈÌ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ°Ê¹ß¡¢Éü¶½»Ù±ç³èÆ°¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££²£°£²£µÇ¯4·î¤«¤é10·î³«ºÅ¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ÊÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡Ë¤Ç¤Ï¥·¥Ë¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Ë½¢Ç¤¡£¥¤¥¿¥ê¥¢Ê¸²½¸ùÏ«·®¾Ï¡¦¥«¥ô¥¡¥ê¥¨ー¥ì¾Þ¡¢¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¹ñºÝÊ¸²½¾Þ¡¢¥¥åー¥Ð¶¦ÏÂ¹ñÍ§¹¥·®¾Ï¡¢Ê¸²½¸ùÏ«¼Ô¸²¾´¡¢¥ì¥¸¥ª¥ó¡¦¥É¥Ìー¥ë·®¾Ï¥·¥å¥ô¥¡¥ê¥¨¡¢°°ÆüÃæ¼ú¾Ï¼õ¾Þ¡£
½ñÀÒ³µÍ×
¡Ø¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³¡¡¤¦¤Á¤ïÏÃ¡Ù
¢£È¯Çä¡§2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£Äê²Á¡§6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£È½·¿¡§A4ÊÑ¡¦160¥Úー¥¸
¢£È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒÀ¤³¦Ê¸²½¼Ò
