Wix、生成 AI 学習データ最適化のための「AI 検索結果概要」機能を提供開始

世界有数の SaaS 型 Web 制作プラットフォーム* である Wix.com Ltd.（NASDAQ: WIX、以下 Wix）は本日、AI 時代における新たなブランド発見可能性を実現する革新的ソリューション「AI 検索結果概要（AI Visibility Overview）」の提供開始を発表しました。本ツールは、ChatGPT、Gemini、Perplexity、Claude などの主要な大規模言語モデル（LLM）の回答内容において、企業ブランドがどのように引用されるかを可視化、モニタリング、そして積極的に改善するためのアドバイスを提供します。AI が SEO とデジタルマーケティングの世界を再定義する中、ブランドが優位性を確立するための機能です。

GEO/LLMO（生成 AI エンジン最適化、あるいは LLM 最適化）の重要性は近年高まっています。ユーザーが情報収集や意思決定をする際には、従来の Web 検索にとどまらず、LLM ベースの生成 AI を活用する傾向が見られます。このような「AI 検索」という新しい領域においては、ブランドや企業が AI による検索結果や回答でどのように引用されるかがこれまで以上に重要になってきました。Wix が提供する「AI 検索結果概要」は、この新たな検索環境下におけるブランドの認知・露出状況や競争環境を多角的に可視化し、戦略的に自社サイトとブランド価値を向上するための、GEO/LLMO 対策のひとつの新しい手段となります。

「AI 検索結果概要」の主要機能- AI による引用率と可視性の管理：自身のブランド名や製品名が関連するクエリに対してどのくらいの頻度で AI プラットフォームに言及されているか、その引用率を追跡できるほか、自社ビジネスに適した質問項目を任意で追加することも可能です。- どのようにブランドが引用されるかのモニタリング：ブランドに対する評価や認識、ポジショニングがAI 生成コンテンツ上でどのようにポジティブ、あるいはネガティブに表現されているかを、それぞれのプラットフォーム別（ChatGPT、Gemini、Perplexity、Claude）に分析できます。- ベンチマークと競合分析：自社の AI 可視性パフォーマンスを競合ブランドと比較することによって、業界内での立ち位置やチャンスを理解できます。似たような文脈でAI 検索が行われた際に、引用されやすい情報源も把握できます。- AI 経由のトラフィックと検索ボリュームを測定：それぞれのAI プラットフォームからどれだけ自社サイトへトラフィックが流入しているか、またブランドやサービスについて検索されているかの頻度を確認できます。

Wix のアナリティクス統括責任者、ドリーン・ヴァイスフェルナー（Doreen Weissfelner）のコメント

「GEO/LLMO は AI 時代の新しい SEO です。ユーザーが自サイトの AI プラットフォーム上での引用、認知、露出を可視化できることで、生成系サーチへの最適化を強力にサポートします。従来型の検索エンジン最適化を推進してきた Wix だからこそ、今度は AI 主導の検索環境でもユーザーの皆さまが適切に対応し、成功を収めることをサポートできればと考えています。Wix の「AI 検索結果概要」を活用することで、ビジネスの現状把握から引用率の向上やブランドイメージの強化、具体的な成果に至るまで、より戦略的なアクションが見えてくるはずです。」

Wix.com Japan 株式会社 日本法人代表、積田英明のコメント

「AI 検索がユーザーの情報探索や購買行動の入り口となる中で、企業やクリエイターが “AI上でどのように見られているか” を理解することが、今後のデジタルマーケティング戦略における新たな課題として上がってきました。Wix は長年にわたり SEO の最前線でユーザーを支援してきましたが、これからは GEO/LLMO という新しい領域でも、ユーザーとパートナーの皆様の成功を後押しします。

今回の「AI 検索結果概要」の提供開始は、Wix が日本の企業やクリエイターの皆様と共に、AI 時代の新たなマーケティングの可能性を切り拓いていくという強いコミットメントの表れでもあります。Wix はこれからも、日本のユーザーとパートナーの皆様が “AI 時代に選ばれるブランド” として成長できるよう、製品・サポート・教育の多方面から支援を続けてまいります。」

「AI 検索結果概要」は現在、Wix および Wix Studio の日本語版で利用可能です。また、Wix の AI に関するビジョンについては、共同創設者兼 CEO アビシャイ・アブラハミのブログ(https://ja.wix.com/blog/2025/08/avishai-abrahami-ai-vision)もご覧ください。

◼︎Wix.com について

Wix はオンラインプレゼンスの構築、管理、成長を可能にする、世界有数の SaaS 型 Web 制作プラットフォーム* です。2006 年に誕生し、現在は個人や中小企業、制作会社、大企業といったあらゆるユーザーに、エンタープライズグレードのパフォーマンス、セキュリティ、AI 機能、そして信頼性の高いインフラストラクチャを提供する包括的なプラットフォームへと進化しました。幅広い EC 機能、ビジネスソリューション、高度な SEO 機能、マーケティングツールを提供し、ユーザーが自身のブランド、データ、顧客との関係に対する完全な所有権を保持できるようにしています。継続的なイノベーションと新機能・新製品の提供に重点を置くことで、ユーザーは自身やクライアントのために、パワフルかつ高性能なオンラインプレゼンスをシームレスに構築することが可能です。

*2025年第1四半期における競合他社の数字、独立した第三者機関のデータおよび社内データで報告されたアクティブなライブサイト数に基づく。