株式会社パートナープロップ、株式会社DIGIYELLとパートナー契約を締結

株式会社パートナープロップ株式会社DIGIYELLとPartnerPropのパートナー契約を締結

「パートナーマーケティング」を実現する国内のリーディングカンパニーとしてPRM(パートナー関係管理システム ※1)を提供する株式会社パートナープロップ（本社：東京都、代表取締役 CEO：井上 拓海、以下「パートナープロップ」）は、株式会社DIGIYELL（本社：東京都、代表取締役社長：高桑 慎介、以下「DIGIYELL」）と、パートナーマーケティングを実現するSaaS「PartnerProp」のパートナー契約を締結しました。

DIGIYELLは伴走型コンサルティングおよびDX支援を強みとしており、PartnerPropの取り扱いを通じて企業の成長支援を一層推進します。

背景

SaaSやITソリューションの普及により、販売代理店やアライアンスを通じた間接販売モデルが重要性を増しています。一方で、案件の見える化やインセンティブ設計、パートナープログラム運用などの課題が顕在化し、PRM（パートナー・リレーションシップ・マネジメント）の必要性が高まっています。

目的

本契約により、パートナープロップのPRMプラットフォームとDIGIYELLの伴走型コンサルティング／DX推進力を掛け合わせ、パートナーチャネルの成果最大化（案件の可視化、紹介・共販の再現性向上、ROIの改善）を実現します。

今後の展開

今後、両社は、実践事例やROIシミュレーションを共有する共同セミナー／ウェビナーを定期的に開催し、ランク制度・インセンティブ・MDFなどを含むパートナープログラムの設計・運用を共同で支援します。あわせて、CRM／MA連携を含むPartnerPropの導入・定着支援を強化し、地域・業界別ユースケースの公開を通じて代理店ネットワークの活性化を図ってまいります。

■両社代表者のコメント

株式会社パートナープロップ 代表取締役CEO 井上 拓海

このたびDIGIYELL様とパートナー契約を締結できましたことを、心より嬉しく思っております。DIGIYELL様の現場に寄り添う伴走型コンサルティングとDX支援の強みを、当社のPartnerProp

と掛け合わせることで、より多くの企業様に持続的な成長の基盤をお届けできると確信しています。両社の連携を通じて、全国の中小企業の挑戦を後押しし、成果につながる支援を強化してまいります。今後とも協業をさらに深化させ、パートナーマーケティングの高度化を図りつつ、お客様の挑戦を力強く支えてまいります。

株式会社DIGIYELL 代表取締役社長 高桑 慎介 様

このたびパートナープロップ様と代理店契約を締結できましたことを、心より嬉しく思っております。パートナープロップ様が持つ強力なパートナーマーケティングの仕組みと豊富な知見、そして当社の伴走型コンサルティング・DX支援の強みを掛け合わせることで、より多くの企業様に持続的な成長の環境をお届けできると確信しています。両社の連携を通じて、全国の中小企業が抱える課題解決や新たな挑戦を後押しし、成果につながるサポートを強化してまいります。今後ともパートナーシップを深化させ、お客様の挑戦を力強く支えてまいります。

■株式会社DIGIYELLについて

DX × コンサルティングで中小企業の成長を支える伴走型ファーム。営業支援・代理店環境構築・人事課題など、経営課題の実行から仕組み化まで“現場起点”で支援し、持続的な成長の土台作りをサポート。2025年3月よりPartnerPropの取り扱いを開始。

主な事業

・SASAYELL（DX推進事業）：業務課題に合わせた最適なDXツールの選定・導入・定着を支援し、現場に溶け込むDXを実現。

・YORISOU（コンサルティング事業）：経営課題解決、幹部育成、営業体制の構築・強化、代理店開拓・OEM環境構築、DX化推進まで、経営全般を伴走支援。

代表者：代表取締役社長 高桑 慎介

設立：2025年1月

所在地：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-20-2 シェモア恵比寿4F

公式サイト：https://digiyell.jp/

■株式会社パートナープロップについて

株式会社パートナープロップは「共創を、社会のエンジンに。」というミッションを掲げ、「パートナーチャネル」のアップデートを可能にするスタートアップ企業です。世界市場規模35兆円と巨大市場となっているPRM（パートナー・リレーションシップ・マネジメント）領域を牽引し、日本を代表とするリーディングカンパニーとして企業間の共創を促進する社会の実現を目指します。

パートナーマーケティングを実現するPRM『PartnerProp』とは

あらゆる企業がパートナーマーケティングを実現するために、当社では PRM （パートナー関係管理システム）である「PartnerProp（パートナープロップ）」を開発・提供しております。

これまでのパートナーチャネルは、企業間を跨ぐため、パートナーの活動状況の”見える化”や、パートナーと共に販売促進していくための”仕組み作り”が困難な状態でした。

当社が提供するPRMツール「PartnerProp（パートナープロップ）」を活用することで、それらの課題を解決して、パートナーチャネルの成果拡大、ひいては企業成長を実現します。

すでにエンタープライズ企業からスタートアップまでさまざまな企業で幅広く活用され、国内最大級のレビューサイト「IT review」にて、PRMカテゴリでリーダー評価を獲得しています。

https://www.itreview.jp/products/partnerprop/reviews

■『PartnerProp』サービスページ：https://partner-prop.com/ ※1

■「パートナーマーケティングとは？」：https://partner-prop.com/partner-marketing/

社名：株式会社パートナープロップ

事業内容：PRM ツール「PartnerProp」の企画・開発・販売

設立：2023年5月

代表者：代表取締役 CEO 井上拓海

所在地：東京都千代田区平河町2丁目5-3 MIDORI.so 3F

公式サイト：https://partner-prop.com/