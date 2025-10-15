もう「肌のゆらぎ」に悩まない。天然アズレンの″青″が導く、揺るがない自信肌へ。新スキンケア「hitohada」誕生

株式会社Global Style Japan天然アズレンを採用したhitohada（ヒトハダ）カームダウンシリーズ

もう「肌のゆらぎ」に悩まない(*1)。天然アズレンの"青"が導く、揺るがない自信肌へ。新スキンケアブランド「hitohada」誕生。

株式会社Global Style Japan（本社：兵庫県宝塚市、以下当社）が展開する、“人の肌に寄り添う”をテーマにした新スキンケアブランド「hitohada（ヒトハダ）」は、2025年8月1日の発売以来、多くのお客様の支持を受け、Amazon美容液カテゴリ・売れ筋ランキングにて発売からわずか1ヶ月で第1位を獲得しました。現在は「累計販売個数 約1万個」の販売実績を達成。使用感や仕上がりについて高い評価を受けている本製品は、「心地よい人肌のような理想的な状態へと導くケアアイテム」として、美容に関心の高いユーザーの間で注目を集めています。

【hitohadaとは】

hitohada（ヒトハダ）は、「肌本来の健やかさをサポート」を目指すスキンケアブランド。

ブランドメッセージは、“人肌って、優しさだ。”天然由来成分にこだわり、肌に不要なものはできる限り入れない、やさしさ第一の設計を貫いています。

人肌のぬくもりは、心が安らぐだけでなく、肌が心地よさを感じやすい、うるおいとやさしさに包まれた理想的なコンディション。しかし、現代のストレスや環境変化で、肌は本来の健やかさを見失いがちです。「hitohada」の天然アズレンの青は、外的な刺激や気温の変化、生活習慣の乱れなどによる肌のストレスを鎮め、心地よい「人肌」の理想的な状態へと導く「優しさのしるし」。私たちの素肌が日々ストレスにさらされている時代だからこそ、今一度見直したいのは「肌をいたわる」という視点です。

天然の「青」のチカラに着目

天然アズレンを採用したhitohada（ヒトハダ）カームダウンシリーズ肌が揺らぐ、その瞬間に青は立ち上がる。

カモミールが生んだ天然の青いチカラ「アズレン」。着色料ゼロ、天然のままのこの青色は、視覚で感じる「癒し」そのもの。

「hitohada」はこのアズレンを主役に据え、肌がざわつく前に、静けさを届ける(*2)一滴を形にしました。特に、希少な「グアイアズレン」の深く澄んだブルーは、まるで乱れた肌バランスに寄り添う処方箋(*3)のよう。その色、質感、香りまで「やさしさ」のすべてをまとったhitohadaは、いま、SNSでも熱狂的な支持を獲得中です。

G-アズレン酸（グアイアズレンスルホン酸ナトリウム）は、1950年代頃からスキンケア製品に取り入れられてきた歴史ある成分です。特にヨーロッパでは古くからカミツレ（カモミール）などのハーブ由来成分として親しまれ、肌をすこやかに保つためのケアに用いられてきました。同じアズレン系の成分である「アズレンスルホン酸ナトリウム」は、医薬品や医薬部外品にも使用されることで知られていますが、G-アズレン酸はその中でも比較的マイルドな性質をもつ成分として、日常使いのスキンケアにも採用されやすいのが特長です。

現在では、化粧品や薬用化粧品において、整肌成分や製品のアクセントとして配合されるケースも多く、天然原料のトレンドの中で改めて注目が高まっています。

【3ステップで届ける】肌のリズムに寄り添う、シンプルケア

hitohadaは、「導入」「集中」「密封」の3ステップで、日々のスキンケアを丁寧に積み重ねるアプローチを提案します。

製品情報

Step 1：導入

カームダウン トナー（化粧水）hitohada カームダウン トナー（化粧水）

肌にうるおいを与え、なめらかなキメに整える。

150mL／2,200円（税込）

Step 2：集中

カームダウン セラム（美容液）hitohada カームダウン セラム（美容液）

青の美容液が肌を包み込み、ゆらぎがちな肌環境を整える。

30mL／2,480円（税込）

Step 3：密封

カームダウン クリームhitohada カームダウン クリーム

肌表面をしっとりと包み、うるおいをキープ。

70g／2,200円（税込）

肌にやさしい7つのフリー設計

すべての製品で以下の成分を不使用としています：

- エタノール- パラベン- 鉱物油- 合成香料- 合成着色料- 石油系界面活性剤- 紫外線吸収剤- 肌への刺激が気になる方にも、毎日安心してお使いいただけます。

※敏感肌の方によるパッチテスト済み。すべての方に皮膚刺激が起きないわけではありません。

【肌に向き合う、新しいケア発想】

韓国で注目を集める成分「アズレン」は、やさしさを重視するスキンケアトレンドの中で次なるキーワードとしても期待されています。hitohadaは、“映える”天然の青色テクスチャーと、肌を思いやる処方の両立を追求し、これからの時代に寄り添うスキンケアの新しい選択肢を提案します。

天然アズレンを採用したhitohada（ヒトハダ）カームダウンシリーズ【こんな方におすすめ】

☑ 季節の変わり目など、肌の調子が不安定になりやすい方

☑ ベタつきと乾燥、どちらも気になる“混合肌”の方

☑ スキンケア選びで、成分をしっかりチェックしたい方

☑ 強い刺激が気になる、やさしさ重視のケアを探している方

☑ 流行の美容成分に興味があるけど、自分の肌に合うものを探したい方

販売サイト

2025年8月1日0:00から以下のECサイトで発売中です。

楽天市場 総合1位を獲得

- 楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/g-one/hh-cd-serum/- Amazon：https://amzn.asia/d/5HtavwG- Qoo10：https://www.qoo10.jp/g/1166351685

発売直後から多くの方に商品を手に取っていただいたことで、Amazon(*4)と楽天(*5)にてランキング1位を獲得。特に、カームダウン セラムは発売開始から1か月で販売実績が5,000点を超えています。

また、楽天では2億アイテムの商品のうち、総合ランキング 1位(*6)に。発売から3か月目にして、ランキング7冠を獲得し、現在では累計販売個数 約1万個の販売実績を達成。

実際に商品を使っていただいた方からの評価も高く、Amazonでは★4.4(*7)、楽天では★4.56(*8)を獲得するなど、美容に関心の高いユーザーの間で注目を集めています。

紫外線や気温差、生活環境の変化などにより、肌のゆらぎや「隠れ乾燥」に悩む人が増える夏の終わり。そんな今だからこそ、“肌をやさしく整えるケア”の必要性を、より多くの方に届けたい。

今後も多くの方の「人肌」に寄り添うため、製品開発とサービス向上に努めてまいります。

「肌がもっとも求める、36.5℃の健やかさを。」

肌にやさしく寄り添うケアを、hitohadaとともに始めませんか？

【報道関係者様お問い合わせ先】

メールアドレス：support@gs-jpn.com

電話番号：06-6423-8114

担当者：近江 さくら

*1： 肌のゆらぎに対する悩みが完全に解決されることを示すものではなく、化粧品による日々のケアによって前向きな気持ちを促すことを意図した表現です。

*2：化粧品のイメージ訴求表現であり、効果効能または医薬品的効力を意味するものではありません。

*3：肌の感覚や印象に基づいた演出であり、医学的な効果を示すものではありません。

*4：Amazonにおいて2025年8月8日 10:00時点でビューティーカテゴリーにおける新着ランキング1位を獲得。

*5：楽天市場において2025年10月9日 05:04時点で総合ランキングにおけるランキング1位を獲得。

*6：楽天市場において2025年10月9日 05:04時点で総合ランキングにおけるランキング1位を獲得。

*7：Amazonにおける2025年10月14日 10:00時点でのカームダウンセラムのレビュー

*8：楽天における2025年10月14日 10:00時点でのカームダウンセラムのレビュー