DXは全社改革じゃなくていい ―― 検査現場から始める低コスト“ポカヨケAI”『POKAMIRU』をアダコテックがリリース

株式会社アダコテック 2025年10月15日

アダコテック株式会社（本社：東京都千代田区神田神保町2-11-15住友商事神保町ビル3F／受付2F、代表取締役：河邑 亮太）は、

検査現場で発生するポカミス（ヒューマンエラー）をAIで防止し、

現場主導で低コストなデジタルトランスフォーメーション（DX）を実現する新製品『POKAMIRU（ポカミル）』をリリースしました。

■ 背景：DXが「大企業だけのもの」になっている現状

政府や各自治体の支援も進むなか、製造業のDX化は広がりを見せています。

しかし中小企業では、

「コストがかかる」

「人材がいない」

「どこから始めればいいかわからない」

といった理由で、DX導入が依然として進んでいません。

特に検査工程は、熟練者の経験や“勘”に依存することが多く、

AIや自動化の導入が難しい領域とされてきました。

アダコテックは、この課題を“現場の目線”から解決するために『POKAMIRU』を開発しました。

■ 製品概要：現場で育つAI、低コストで始められるDX

『POKAMIRU』は、誰でも簡単にAI検査モデルを構築できるツールです。

特別なAI知識や大規模な設備投資は不要。

わずか数分で、現場の管理者が「良品／不良品」をAIに学習させることができます。

これにより、現場のポカヨケを自動化し、AI導入の心理的・金銭的ハードルを大幅に下げることが可能になります。

- 導入コストを最小限に抑え、すぐに効果を実感- 属人化していた検査工程をデジタル化- AIモデルの更新や調整も現場で完結

POKAMIRUは、「DX＝全社改革」という固定観念を打ち破り、

“まずは現場から始めるDX”という新しいアプローチを提案します。

■ 今後の展望

アダコテックは、検査工程を起点に、製造業のDXを支援していきます。

AIを専門家だけのものではなく、“誰もが使える道具”として普及させることで、

中小製造業の生産性向上と人材負担の軽減を目指します。

今後は、POKAMIRUを通じて得られるデータを活用し、

さらなる工程改善や他部門への展開も予定しています。

■ 製品情報

製品名：POKAMIRU（ポカミル）

発売日：2025年10月15日

対象：製造業・品質検査部門

公式サイト：https://adacotech.co.jp/pokamiru/(https://adacotech.co.jp/pokamiru/?utm_source=POKAMIRUi&utm_medium=prTimes&utm_campaign=202510&utm_id=POKAMIRU)

■ 会社概要

会社名：アダコテック株式会社（Adacotech Inc.）

所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-11-15住友商事神保町ビル3F／受付2F

代表者：代表取締役CEO 河邑 亮太

設立：2012年3月

事業内容：AI・機械学習技術を活用した製造業向け検査・解析ソリューションの開発・提供

URL：https://www.adacotech.co.jp/(https://adacotech.co.jp/?utm_source=pokamiruReleasei&utm_medium=prTimes&utm_campaign=202510&utm_id=POKAMIRU)

ミッション：テクノロジーで生産現場をエンパワーメントする。