【青山学院大学】「2025年プロ野球ドラフト会議」開催に伴う記者会見のご案内
2025年10月23日（木）、「2025年プロ野球ドラフト会議」の開催にあたり、指名候補者と共にドラフト会議中継（上位指名のみ）を視聴し、各選手の交渉権獲得球団が決定後、記者会見を行います。
青山学院大学 硬式野球部から、ヴァデルナ マイコルフェルガス選手、小田康一郎選手、中西聖輝選手の3人がプロ野球志望届を提出しております。つきましては、2025年10月23日（木）に開催される「2025年プロ野球ドラフト会議」において、本学学生が指名を受けた場合、以下のとおり記者会見を行います。
■概要
日時：2025年10月23日（木）16：40～ ※会見開始後1時間程度で終了予定
場所：青山学院大学 青山キャンパス
アクセスマップ https://www.aoyama.ac.jp/outline/campus/access.html#anchor_01
出席者：安藤寧則監督
ヴァデルナ マイコルフェルガス選手（国際政治経済学部 国際経済学科4年）
小田康一郎選手（文学部 史学科4年）
中西聖輝選手（コミュニティ人間科学部 コミュニティ人間科学科4年）
内容：会場にて、指名候補者と共にドラフト会議中継（上位指名のみ）を視聴し、
各選手の交渉権獲得球団が決定後、記者会見（安藤監督・ドラフト指名選手よりコメント、質疑応答、写真撮影等）を開始いたします。
囲み取材は実施せず、会見での質疑応答のみ対応とさせていただきます。
申込方法：
2025年10月22日（水）15：00までに、参加申込フォーム（ https://business.form-mailer.jp/fms/8e287216312997 ）から、必ず事前にお申込みください。
■プロ野球志望届提出選手 プロフィール
・ヴァデルナ マイコルフェルガス
所 属 ：国際政治経済学部 国際経済学科4年
ポジション：投手
投 打 ：左投げ左打ち
出 身 校：日本航空高等学校
生 年 月 日：2003月10月13日
身長/体重 ：189cm/84kg
・小田 康一郎（おだ こういちろう）
所 属 ：文学部 史学科4年
ポジション：内野手
投 打 ：右投げ左打ち
出 身 校：中京高等学校
生 年 月 日：2003月8月15日
身長/体重 ：173cm/85kg
・中西 聖輝（なかにし まさき）
所 属 ：コミュニティ人間科学部 コミュニティ人間科学科4年
ポジション：投手
投 打 ：右投げ右打ち
出 身 校：智辯学園和歌山高等学校
生 年 月 日：2003月12月18日
身長/体重 ：182cm/90kg
＜注意事項＞
・最少人数での申請・ご来校にご協力をお願いいたします。事前申込が無い場合はご入場いただけません。
※必ず取材受付番号（取材申込フォーム送信後、自動返信で通知）をお控えください。
・指定された場所、時間以外での取材・撮影は固く禁じます。
・囲み取材は実施せず、会見での質疑応答のみ対応させていただきます。
・授業や公式戦のスケジュール等により、選手の参加が遅れる可能性があります。
・電源、ネット環境（有線LAN、Wi-Fi等）のご利用はできませんので、各自ご用意ください。
・本イベント開催中は、会場での食事は禁止とします。
＜お願い＞
・駐車場スペースに限りがあるため、原則公共交通機関のご利用ください。
中継機材が多い場合等は事前にご相談ください。（当日の依頼は対応できかねます）
・体調に不安がある場合は、ご参加をお控えください。
・ご参加者全員の名刺を各自ご用意ください。当日、受付にて名刺を頂戴いたします。
・取材者は、自社腕章をご着用のうえ、身分証明書とお名刺を携帯してください。
▼取材に関する問い合わせ先
青山学院大学 政策・企画部 大学広報課
TEL:03-3409-8159
URL: https://www.aoyama.ac.jp/companies/interview.html
