【要予約】11/1～2 ⽴正⼤学橘花祭 ⾼校⽣向け特別企画「⾼校⽣×橘花祭」―⽴正⼤学⽣が語るリアルな⼤学⽣活―
⽴正⼤学橘花祭では、⾼校⽣を対象とした学⽣相談企画「⾼校⽣×橘花祭」を実施します。
今年は、スライドを使って⽴正⼤学での⽣活を紹介する「⼤学⽣活紹介企画」と、志望する学部（学科）の委員と個別に話が
できる「個別相談企画」の⼆本⽴てで、皆さんをお待ちしています。
学生相談企画は本学の学生と直接お話をすることができ、受験生を中心におすすめのプログラムとなっています。とくに「大学生活紹介企画」は2023年から開催され、参加者からは好評を得ています。
①⼤学⽣活紹介企画
「授業の雰囲気は︖」・「⼤学⽣の時間割は︖」・「ひとり暮らしは、どのくらいお⾦がかかるの︖」など、⽴正⽣が⼤学⽣活についてスライドを使い紹介いたします。実際の⼤学⽣から話を聞くことができる、貴重な企画となっています。
（各回、⼈数に余裕があれば予約なしでもご参加いただけますが、確実にご参加いただけるよう事前予約をおすすめします）
・11⽉1⽇ 1回⽬ 11:30～12:10（30⼈）／ 2回⽬ 13:30～14:10（30⼈）
・11⽉2⽇ 11:30～12:10（30⼈）
＞「⼤学⽣活紹介企画」の予約ページはこちら（https://kikkasai.rissho.jp/kikkasai2025/form-shokai/）
②個別相談企画
各学部の学生が、⾼校⽣向けに大学生活に関するお悩みにお答えする企画です。 品川キャンパスの各学部（仏教学部・⽂学部・経済学部・経営学部・法学部・⼼理学部）に籍を置く先輩たちが、皆さんとお 話できることを楽しみにお待ちしています。
志望学部・学科・コースによって開催する時間帯が異なります。下記予約ページに⽇程⼀覧表がありますので、ご参照のうえ ご希望の時間帯を選んでご予約ください。
・11⽉1⽇ 10:10～16:30（1枠20分）
・11⽉2⽇ 10:10～14:30（1枠20分）
＞「個別相談企画」の予約ページはこちら（https://kikkasai.rissho.jp/kikkasai2025/form-sodan/）
▼本件に関する問い合わせ先
⽴正⼤学 学⽣⽣活課
TEL：03-3492-6698
メール：ostu@ris.ac.jp
