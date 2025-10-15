こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【甲南大学】革新的な再生医療技術を開発！ 生体で発生する力学刺激を活用して移植細胞の組織再生能力を引き出す ― 研究成果が英国科学誌『Nature Communications』に掲載 ―
甲南大学フロンティアサイエンス学部の長濱宏治教授と上田菜摘美さん（当時：大学院生）らの研究グループは、北海道大学大学院医学研究院の岩崎倫政教授らの研究グループとの共同研究により、生体で発生する力学刺激を活用して移植細胞を活性化し、組織再生能力を最大限に引き出すことで、大規模な組織損傷をほぼ完全に再生可能な革新的再生医療技術を開発することに成功しました。また、本技術は従来技術よりも著しく高い組織再生効率を示すことを見出しました。本技術は安全であり、今後、国内外で再生医療の応用研究に提供され、再生医療の進展や普及に大きく貢献すると期待されます。なお、本研究成果は、英国科学誌『Nature Communications』（オンライン）に2025年10月15日に掲載されました。
■研究成果のポイント
・ 生体の力学刺激を活用して移植細胞の再生応答を効率的に引き出す世界初の再生医療技術
・ 本技術の拡張性は高く、間葉系間質細胞などの幹細胞を含む多種多様な細胞に適応可能
・ 本技術は安全であり、かつ高い組織再生効果を示すことから、再生医療の進展および普及に大きく貢献
１．背景
再生医療とは、構造や機能が大きく欠損した組織や臓器に対して細胞を移植して機能させることで再生させ、機能を回復させることを目指す医療技術です。近年のiPS細胞研究の進展により再生医療の実現は現実味を帯びてきました。しかし、再生医療を実現・普及するためには、まだ解決すべき課題が残されています。
その一つは、細胞移植技術が未熟であることです。生体組織内で細胞は細胞外マトリクス（※1）により3次元的に取り囲まれており、細胞外マトリクスからさまざまな刺激を受容することで、細胞機能は適切に調節されます。したがって、単に細胞を液体に懸濁して移植するのではなく、移植細胞を3次元的に取り囲んで細胞機能を高度に制御可能な足場材料（※2）を用いることが重要だと理解されています。しかしながら、従来の足場材料にはさまざまな問題があり、移植細胞の再生能力を最大限に引き出すことはできていないため、革新的な足場材料の開発が望まれていました。一方、近年目覚ましい進歩を示すメカノバイオロジー（※3）研究により、力学刺激はパワフルな細胞活性化因子であり、細胞膜タンパク質のインテグリン（※4）は普遍的で最重要なメカノセンサー（力学刺激の細胞入力部位）だと分かっています。
このような学術的背景にもとづき、当研究グループは、生体の力学刺激（例：骨格筋の収縮⇔弛緩による引張力）を移植細胞のインテグリンに対して高効率で伝えて活性化し、移植細胞の再生能力を効果的に引き出すことが可能な足場材料を開発すれば、画期的な再生医療技術が創出できると着想し、研究を進めてきました。
２．研究成果
当研究グループは新たな学術的要素として「生体直交化学」（※5）を導入し、移植細胞のインテグリンとゲル状足場材料間をクリックケミストリー（※6）により共有結合で直接連結する方法を考案しました（図1）。以降、本手法により得られる細胞－ゲル状足場材料複合体を『細胞間力学伝導ゲル』と表記します。本研究では、日本の超高齢化社会で大きな問題になっているサルコペニア（加齢に伴う筋肉量・筋力の低下）などに起因し、再生医療の必要性が高い骨格筋組織をモデルに選びました。具体的には、糖代謝工学の手法により、骨格筋再生を担う組織幹細胞である筋衛星細胞のインテグリンの糖鎖にアジド基を導入しました。また、剛直な性質をもつ生体適合性高分子のアルギン酸（※7）に対して、アジド基と選択的に共有結合を形成するシクロオクチン基（※8）を化学修飾しました。生体に移植した筋衛星細胞のインテグリンに導入したアジド基とアルギン酸のシクロオクチン基間の生体直交反応により、インテグリンとアルギン酸ゲルが共有結合により直接連結されます。本手法では、移植細胞のインテグリンと足場材料が安定な共有結合を介して直接連結しており、力学刺激の強さ、細胞周期や細胞外微小環境の変化に依存することなく、インテグリン－足場材料間の結合が常に維持されるため、力学刺激の入力は常にONとなります（図2）。