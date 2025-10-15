こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【跡見学園女子大学】文学作品を語り聞かせる文京区主催「朗読コンテスト」本選を11月２日に本学で開催／観覧者募集
多くの文人が居を構えた東京都文京区。その文化的資源を現代に継承する「文の京ゆかりの文化人顕彰事業」の一つである令和７年度「朗読コンテスト」本選を、11月２日（日）13時から、跡見学園女子大学（東京都文京区、学長：小仲信孝）文京キャンパスのブロッサムホールで開催します。観覧無料で申し込み受け付け中です。
この朗読コンテストは、後半生を文京区で過ごした明治の文豪森鴎外の生誕150周年を記念して文京区が平成24（2012）年から開催し、今年で14回目を迎えます。文学部をもつ本学は、初回から文京区と連携してコンテストの運営に携わってきました。
文京区にゆかりのある作家の小説を課題作にして、その一節を応募者が朗読。録音記録による一次審査には今回、12歳から85歳までの298名の応募がありました。そのうちの15名が11月２日の本選に出場します。23歳以下の「青少年部門」7名と「一般部門」8名が、1人３分以上４分以内の持ち時間で、自ら選んだ課題作品の一節をステージ上で情感豊かに表現します。
今年は、文京区と熊本県・熊本市・新宿区の「文化と歴史を縁とする包括連携協定」締結10周年を迎えた記念として、熊本県・熊本市・新宿区にゆかりのある作家の小説を課題作としました。その課題作は、
■小泉八雲『むじな』『雪おんな』
■徳冨蘆花『不如帰』
■夏目漱石『夢十夜』『こころ』『坊っちゃん』
の計６作品です。
名作の語りに耳を傾けるひとときをお楽しみください。多くの皆さまのご来場をお待ちしています。
◆令和７年度 文の京ゆかりの文化人顕彰事業「朗読コンテスト」
～作家になった教師たち～
主催：文京区 主管：跡見学園女子大学
【日時】11月２日（日）13～16時
【場所】跡見学園女子大学 文京キャンパス2号館 ブロッサムホール
東京都文京区大塚1-5-2
【最寄り駅】東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷駅」から徒歩約2分
東京メトロ有楽町線「護国寺駅」から徒歩約8分
【観覧料】無料
【お申し込み】下記の二次元バーコードから申し込めます
※観覧申込期間は10/15（水）～10/31（金）まで
【お問い合わせ】跡見学園女子大学地域交流センター
朗読コンテスト係 roudoku@atomi.ac.jp
【取材窓口】広報室
電話：03-3941-9160 h-koho@atomi.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人跡見学園 広報室
TEL：03-3941-9160
FAX：03-3941-8162
メール：h-koho@atomi.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/