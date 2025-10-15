株式会社SkyDriveに「空飛ぶクルマ」の機体搬送装置を提供

株式会社IHI

IHI運搬機械株式会社（所在地：東京都中央区、社長：赤松真生）は、「空飛ぶクルマ」の開発・製造・販売を行う株式会社SkyDrive（本社：愛知県豊田市、代表取締役CEO：福澤知浩、以下「SkyDrive」）に、当社が開発した機体搬送装置を提供しました。

SkyDriveは、「100年に一度のモビリティ革命を牽引する」をミッションに、「日常の移動に空を活用する」未来を実現するべく、軽量で3人乗りの空飛ぶクルマを開発し、 2025年の大阪・関西万博において「SKYDRIVE（SkyDrive式SD-05型）」のデモフライトを実施しました。

IHI運搬機械は、空飛ぶクルマの高頻度・高密度な運航を可能とするバーティポート（空飛ぶクルマ向けの離着陸場）の実現を目指す一環で、バーティポートに離着陸した空飛ぶクルマを搬送するシステムを開発しています。機体を安全かつ手軽に搬送する車輪とジャッキアップ機構を設けた自由度の高い搬送装置を開発し、このたびSkyDriveに提供しました。本装置を使用することで、限られたスペースでのオペレーションを可能とします。

今後、搬送時間の短縮・適用範囲の拡大を進め、システム・サービスが自動化されたバーティポートの提供を通し、空飛ぶクルマが日常的に飛び交う社会の実現に貢献してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】IHI運搬機械株式会社 総務人事部人事グループ 広報担当 川田

TEL：03-5550-5324 URL：http;//www.iuk.co.jp/ e-mail：G-iuk-webmaster@ihi-g.com